Ashyq: 72 предпринимателя столицы лидируют по числу посетителей по QR-коду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала внедрения проекта Ashyq его участниками стали более 1200 предпринимателей столицы. Благодаря этому бизнес получил возможность работать с послаблениями в условиях жестких карантинных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана от 3 июня 2021 года, участникам проекта, имеющим наибольшее количество регистраций входа посетителей по QR-коду (по check-in), присваивается статус «Лидеры «Ashyq», который закрепляется за объектом предпринимательства на две недели.

На сегодня в Нур-Султане 72 предпринимателя имеют наибольшее количество регистраций входа посетителей по QR-коду (по check-in). Большинство составляют объекты общественного питания, кинотеатры, театры и бассейны.

В целом, пилотный проект «Ashyq» - это в первую очередь обеспечение безопасности посетителей и персонала, а также возможность работать бизнесу без ограничений вне зависимости от «зоны» эпидемиологической оценки, а также тем объектам предпринимательства, которые находились под запретом.