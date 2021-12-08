Ashyq: 2163 нарушителей карантина выявили с апреля в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области сократилось количество лидеров проекта Ashyq со 152 до 139, а количество аутсайдеров увеличилось в 3,4 раза - с 653 до 2228. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 21 апреля текущего года в Акмолинской области стартовал пилотный проект Ashyq по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на субъектах бизнеса.

По словам спикера, на сегодняшний день 4968 акмолинских объектов стали официальными участниками проекта и получили QR-коды.

«С 17 апреля по 4 декабря текущего года выявлено 2163 нарушителя программы Ashyq, среди них с «желтым» статусом - 573, с «красным» статусом - 1590. Данные лица не допущены на объекты предпринимательства, проведена разъяснительная работа о соблюдении домашнего карантина, также направлены информации по месту жительства выявленных лиц для соблюдения карантинных ограничительных мер», - поделилась А. Мусина.

За нарушение домашнего карантина на физические лица наложено 522 административных штрафа в порядке общего и сокращенного производства. Общая сумма штрафов составила более 27,6 млн тенге.

Как добавила спикер, на сегодняшний день количество лидеров проекта сократилось со 152 до 139, а количество аутсайдеров увеличилось в 3,4 раза - с 653 до 2228.

Среди 139 участников проекта, имеющих статус «Лидера», лишь 17 объектов общественного питания.