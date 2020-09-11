«Ашық бюджет»: новый импульс для общественного контроля и повышения финансовой просвещенности граждан

Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость усиления контроля над процессом утверждения и оптимального расходования местных бюджетов, так как средства зачастую не направляются на реальные нужды жителей. Тем самым, определена задача по внедрению института общественного контроля как альтернативы государственному путем обеспечения активного участия самих граждан. Об этом предает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией от 19 августа 2020 года, нужны новые формы общественного контроля и максимальная прозрачность управленческих решений.

В этой связи, 11 сентября текущего года Агентством по противодействию коррупции совместно с Центром прикладных исследований «TALAP», Посольством Королевства Нидерландов и Фондом развития парламентаризма в Казахстане начат проект «Ашық бюджет» на основе ранее запущенной «Интерактивной карты открытых бюджетов».

Миссией проекта определено содействие гражданскому участию в управлении государством через повышение осведомленности и вовлеченности граждан в формирование и расходование бюджетов, а также грамотном распределении собственных финансов.

В ходе мероприятия Председатель Агентства Алик Шпекбаев отметил важность создания проактивного гражданского общества в контроле за расходованием бюджетных средств, как части превентивной антикоррупционной системы.

«Обеспечив общественный контроль за расходованием каждого бюджетного тенге, мы значительно сузим возможности для злоупотреблений с государственными деньгами» - подчеркнул он.

По его словам, презентованный проект «Ашық бюджет» станет важным шагом в дальнейшем повышении уровня финансовой грамотности граждан, их цифровых знаний.

В свою очередь, Президент Фонда Зауреш Батталова отметила, что на сегодняшний день проводится обучение 68 ответственных лиц для организации мониторинга за расходованием бюджетных средств.

Кроме того, во всех регионах страны будут созданы рабочие группы и закреплены профессиональные финансисты, основной задачей которых является оказание консультаций гражданам для повышения их финансовой просвещенности.

Посол А. Карстенс позитивно оценил проводимую в Казахстане антикоррупционную политику с акцентом на конструктивный диалог с общественностью, депутатами Парламента и государственными органами.

По приглашению Агентства проект на общественных началах возглавил директор Центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев, которым предложено создание региональных клубов «Ашық бюджет», нацеленных на внешнюю оценку принимаемых мер, обучение и повышение у населения финансовой грамотности.

В ходе реализации проекта у неравнодушных граждан появится возможность проведения общественной экспертизы в целях предупреждения неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств.