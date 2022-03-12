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Асхат Житкеев временно исполняет обязанности президента Федерации дзюдо Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Марта 2022, 20:07
Асхат Житкеев временно исполняет обязанности президента Федерации дзюдо Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с досрочным прекращением полномочий президента Федерации дзюдо Казахстана Кайрата Кожамжарова исполняющим обязанности президента назначен генеральный секретарь федерации дзюдо РК Асхат Житкеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В свою очередь Кайрат Кожамжаров поблагодарил отечественное сообщество дзюдо:

«В связи с досрочным сложением с себя полномочий президента Федерации дзюдо, я выражаю глубокую благодарность всем казахстанским дзюдоистам, тренерам, менеджерам федерации, огромной семье – Дзюдо! За тот небольшой период, что я с Вами проработал, благодаря высокому профессионализму и усилиям тренеров и спортсменов достигнуты высокие успехи.

Завоевано более 400 медалей на международных турнирах. В 2019 году успешно проведен Чемпионат мира среди юношей и девушек с участием 462 спортсменов из 61 страны мира в 16 весовых категориях. По итогам 2021 года, по количеству медалей Казахстан занимает пятое место в международном рейтинге IJF. В 2021 году наш Елдос Сметов стал бронзовым призером XXXII летних Олимпийских игр Токио-2020.

Я искренне благодарю вас за совместные успехи! Желаю вам новых достижений и побед! Желаю коллективу дальнейшего процветания и благополучия!» - говорится в специальном общении.

Стоит отметить, что Кайрат Кожамжаров с 23 октября 2018 года является президентом Федерации дзюдо Казахстана. Новый президент Федерации будет избран на Конференции.


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