Асхат Шахаров назначен акимом Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Шахаров Асхат Берлешевич назначен акимом Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Асхат Шахаров родился 3 октября 1978 года.

Образование:

1999 г. - Казахская государственная академия спорта и туризма, специальность «Преподаватель физической культуры - тренер по спорту».

2002 г. - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова , специальность «Экономист-международник».

2013 г. - Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура.

Трудовая деятельность:

2000-2004 гг. - преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.

2004-2007 гг. - преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.

2013-2017 гг. - аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

Июль 2017 г. – март 2020 г. - аким Зеленовского района Западно-Казахстанской области.

Аким города Актобе - 16.03.2020-11.2022.

С ноября 2022 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Выборные должности, депутатство:

депутат маслихата г. Актобе (2007-2012);

депутат маслихата Актюбинской области (2012-2013).