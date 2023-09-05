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    14:19, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Асхат Шахаров назначен акимом Актюбинской области

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Шахаров Асхат Берлешевич назначен акимом Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Асхат Шахаров родился 3 октября 1978 года.

    Образование:

    1999 г. - Казахская государственная академия спорта и туризма, специальность «Преподаватель физической культуры - тренер по спорту».

    2002 г. - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова , специальность «Экономист-международник».

    2013 г. - Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура.

    Трудовая деятельность:

    2000-2004 гг. - преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.

    2004-2007 гг. - преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.

    2013-2017 гг. - аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

    Июль 2017 г. – март 2020 г. - аким Зеленовского района Западно-Казахстанской области.

    Аким города Актобе - 16.03.2020-11.2022.

    С ноября 2022 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

    Выборные должности, депутатство:

    депутат маслихата г. Актобе (2007-2012);

    депутат маслихата Актюбинской области (2012-2013).

    Как сообщалось, Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области.
    Теги:
    Акимат Назначения Актюбинская область Главная
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