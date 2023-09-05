Асхат Шахаров назначен акимом Актюбинской области
Асхат Шахаров родился 3 октября 1978 года.
Образование:
1999 г. - Казахская государственная академия спорта и туризма, специальность «Преподаватель физической культуры - тренер по спорту».
2002 г. - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова , специальность «Экономист-международник».
2013 г. - Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура.
Трудовая деятельность:
2000-2004 гг. - преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.
2004-2007 гг. - преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.
2013-2017 гг. - аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области.
Июль 2017 г. – март 2020 г. - аким Зеленовского района Западно-Казахстанской области.
Аким города Актобе - 16.03.2020-11.2022.
С ноября 2022 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.
Выборные должности, депутатство:
депутат маслихата г. Актобе (2007-2012);
депутат маслихата Актюбинской области (2012-2013).Как сообщалось, Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области.