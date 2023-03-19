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Асхат Рахимжанов отдал свой голос на выборах

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Марта 2023, 11:14
Асхат Рахимжанов отдал свой голос на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асхат Рахимжанов отдал свой голос на избирательном участке №158. Здесь зарегистрированы 2922 избирателя.

«Как и все избиратели, как гражданин своей страны пришел проголосовать. Как вы знаете, в прошлом году прошел референдум. В результате в выборный процесс вносятся изменения по процессу формирования нового депутатского корпуса. В свою очередь, это повлияет на изменение политической системы в стране», - сказал Асхат Рахимжанов журналистам.

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В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.

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