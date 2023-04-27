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Асхат Оралов высказался о ситуации с дзюдоистом Еркебуланом Канафиным

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2023, 03:04
Асхат Оралов высказался о ситуации с дзюдоистом Еркебуланом Канафиным Фото: t.me/askhat_oralov_online

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов провел прием граждан, во время которого выслушал проблемы, пожелания и инициативы в области сурдспорта, передает МИА «Казинформ».

Асхат Оралов встретился с дзюдоистом Еркебуланом Канафиным, завоевавшим золото Сурдлимпийских игр в Бразилии.

«К сожалению, из-за недопонимания громкая победа нашего чемпиона ассоциируется с последовавшим за ней разбирательством. Было полезно встретиться со спортсменом и представителями Национального сурдлимпийского комитета, обсудить все с глазу на глаз. Беседа была продуктивной. Я решил создать рабочую группу по этому вопросу во избежание повторения таких ситуаций», - написал министр в своем Telegram-канале.

Во время приема также была поднята тема развития парахоккея в стране.

«Обсудили проведение в нашей стране чемпионата мира по этому виду спорта. Бизнесмены и представители Федерации парахоккея сообщили, что им нужна площадка, на которой можно будет провести турнир. Я взял этот вопрос под свой контроль. Минкультуры и спорта готово предоставить организаторам поддержку, в том числе и информационную», - добавил Асхат Оралов.

Напомним, в 2022 году дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл «золото» Сурдлимпиады в Бразилии, но сразу после этого в Министерстве спорта и физической культуры сообщили об отсутствии у Еркебулана Канафина инвалидности по слуху. В Союз спортсменов Казахстана обратились отечественные сурдлимпийцы – спортсмены пожаловались на то, что Комитет по делам спорта и физической культуры опротестовывает медаль своего же спортсмена.

В ноябре прошлого года межрайонный специализированный административный суд города Астаны рассмотрел иск чемпиона XXIV Сурдлимпийских игр по сурдодзюдо Еркебулана Канафина к Министерству культуры и спорта и принял решение удовлетворить иск полностью, признав отказ ведомства от выплаты денежного поощрения, полагающегося спортсмену, незаконным.

Спорт   Минкультуры   Дзюдо  
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