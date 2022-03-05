Асхат Оралов встретился с пострадавшими представителями МСБ в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов во второй день рабочей поездки в Алматы встретился с представителями малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период январских событий, а также обсудил дальнейшие приоритеты работы с активистами молодежного крыла партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе встречи алматинские предприниматели рассказали Асхату Оралову о ситуации по восстановлению объектов и существующих проблемных вопросах.

«По поручению Председателя партии, Президента Касым-Жомарта Токаева принимаются меры по восстановлению объектов и возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. По информации местных властей, в Алматы выплаты получили свыше 1000 предпринимателей на сумму 3,7 млрд тенге. Это субъекты сферы торговли, общепита, логистики, СМИ и других. До 10 марта планируется рассмотреть еще свыше 200 обращений, таким образом будут удовлетворены 90% заявок», - сказал Асхат Оралов по итогам встречи.

По его словам, сегодня в стране свыше 1,4 миллиона предпринимателей, которые создают рабочие места для почти 40% населения. Конкретно в Алматы действуют более 200 тысяч субъектов МСБ. Поэтому вопросы развития и поддержки предпринимательства всегда будут в приоритете партии «AMANAT».

В этот же день Асхат Оралов встретился с активистами молодежного крыла партии.

«На этапе партийной трансформации «Jas Otan» должен как никогда усилить работу по решению проблем молодежи на местах, объединяя и формируя повестку. На данный момент партией ведется комплексный анализ по определению проблемных вопросов молодежи, в том числе категории NEET. По итогам этой работы будет разработана новая молодежная программа, которая будет принята на Форуме «Jas Otan», - отметил Асхат Оралов.