Асхат Оралов в Алматы рассказал о задачах, стоящих перед партией AMANAT

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов с рабочей поездкой прибыл в город Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По информации пресс-службы партии, Асхат Оралов принял участие во внеочередной конференции городского филиала, где в качестве нового председателя филиала партии «AMANAT» делегатами был избран аким Алматы Ерболат Досаев.

Исполнительный секретарь партии подчеркнул, что перед новым руководством филиала стоят задачи по переформатированию работы с учетом партийной модернизации и контролю за качественным исполнением предвыборных обязательств.

«Как вы знаете, Глава государства, Председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по повышению транспарентности, усилению стратного подхода и обратной связи с населением. Приоритетом остается исполнение всех предвыборных обещаний партии – наказов граждан - «аманатов». При этом мы должны отойти от практики, когда от госорганов требуются цифры и перейти в проактивный формат, способствуя реальной реализации пунктов программы с учетом отзывов со стороны граждан», - отметил Асхат Оралов.

Во время конференции Исполнительный секретарь также вручил партийные билеты новым членам партии «AMANAT». Среди них представители малого и среднего бизнеса, сфер здравоохранения, культуры, спорта и другие.

В этот же день Асхат Оралов встретился с представителями творческой интеллигенции и ветеранами партии, в том числе актёром, режиссёром театра и кино Асанали Ашимовым, заместителем председателя Союза писателей Казахстана Акбереном Елгезек, поэтом Журсином Ерман, писателем Смагулом Елубай и др.

В ходе открытого обмена мнениями представители интеллигенции поделились своим видением по совершенствованию деятельности партии, а также выразили поддержку инициативам Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева, направленным на повышение благосостояния народа и построение Нового Казахстана.

В первый день рабочей поездки Исполнительный секретарь также провел совещание с членами фракции партии «AMANAT» в городском маслихате, где еще раз акцентировал внимание депутатов на необходимости усиления работы и организации качественного контроля за исполнением городской предвыборной программы.

«Все обещания, данные алматинцам необходимо выполнить. С целью усиления контроля необходимо закрепить социально чувствительные разделы предвыборной программы Алматы за членами Бюро, а индикаторы дорожной карты – за членами Политического совета регионального филиала партии», - подчеркнул Асхат Оралов.