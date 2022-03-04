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    17:49, 04 Март 2022 | GMT +6

    Асхат Оралов в Алматы рассказал о задачах, стоящих перед партией AMANAT

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов с рабочей поездкой прибыл в город Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    По информации пресс-службы партии, Асхат Оралов принял участие во внеочередной конференции городского филиала, где в качестве нового председателя филиала партии «AMANAT» делегатами был избран аким Алматы Ерболат Досаев.

    Исполнительный секретарь партии подчеркнул, что перед новым руководством филиала стоят задачи по переформатированию работы с учетом партийной модернизации и контролю за качественным исполнением предвыборных обязательств.

    «Как вы знаете, Глава государства, Председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по повышению транспарентности, усилению стратного подхода и обратной связи с населением. Приоритетом остается исполнение всех предвыборных обещаний партии – наказов граждан - «аманатов». При этом мы должны отойти от практики, когда от госорганов требуются цифры и перейти в проактивный формат, способствуя реальной реализации пунктов программы с учетом отзывов со стороны граждан», - отметил Асхат Оралов.

    Во время конференции Исполнительный секретарь также вручил партийные билеты новым членам партии «AMANAT». Среди них представители малого и среднего бизнеса, сфер здравоохранения, культуры, спорта и другие.

    В этот же день Асхат Оралов встретился с представителями творческой интеллигенции и ветеранами партии, в том числе актёром, режиссёром театра и кино Асанали Ашимовым, заместителем председателя Союза писателей Казахстана Акбереном Елгезек, поэтом Журсином Ерман, писателем Смагулом Елубай и др.

    В ходе открытого обмена мнениями представители интеллигенции поделились своим видением по совершенствованию деятельности партии, а также выразили поддержку инициативам Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева, направленным на повышение благосостояния народа и построение Нового Казахстана.

    В первый день рабочей поездки Исполнительный секретарь также провел совещание с членами фракции партии «AMANAT» в городском маслихате, где еще раз акцентировал внимание депутатов на необходимости усиления работы и организации качественного контроля за исполнением городской предвыборной программы.

    «Все обещания, данные алматинцам необходимо выполнить. С целью усиления контроля необходимо закрепить социально чувствительные разделы предвыборной программы Алматы за членами Бюро, а индикаторы дорожной карты – за членами Политического совета регионального филиала партии», - подчеркнул Асхат Оралов.


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