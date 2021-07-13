Асхат Оралов стал заместителем акима Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Асхат Оралов назначен заместителем акима Нур-Султана, на этой должности он будет курировать социальные направления, передает МИА «Казинформ».

«По согласованию с Администрацией Президента Оралов Асхат Раздыкович назначен заместителем акима Нур-Султана. Ранее занимал должность вице-министра информации и общественного развития. В разные годы трудился в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Nur Otan», главным специалистом департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. В 2016-2018 гг. работал руководителем управления по вопросам молодежной политики города Астаны. В последние годы трудился заместителем акима Павлодарской области по социальным вопросам, вице-министром информации и общественного развития. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва. В качестве заместителя акима Асхат Оралов будет курировать социальные направления», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram .

Ранее сообщалось о том, что постановлением Правительства РК Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.