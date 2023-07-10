Асхат Оралов представил концепцию развития туризма на 2023-2029 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта рассказал о ключевых пунктах концепции развития туризма на 2023-2029 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.

«Наша цель — увеличить занятость в этой сфере до 800 тысяч человек, а рост объема валовой добавленной стоимости в отрасли — до 6 трлн тенге. Планируется увеличить рост инвестиций в услугах по проживанию и питанию до 260 млрд тенге», - отметил Асхат Оралов.

По его словам, должный миграционный контроль обеспечит электронная система eQonaq и внедрение специальных мобильных приложений. Также, совместно с уполномоченными органами, будут приняты меры по предотвращению рисков, связанных с либерализацией визово-миграционной политики.

Для оценки эффективности вложенных средств планируется внедрение национальной рейтинговой оценки регионов по уровню развитости туристской инфраструктуры. Рейтинг будет охватывать приоритетные направления и ТОП-50 дестинаций, включенных в Карту туристификации Казахстана.

На реализацию мелких, средних и крупных «якорных» инвестиционных проектов в сфере регионального туризма будет привлекаться частный капитал. В качестве приоритетных территорий будут выступать Мангистауская область, Туркестанская область, Восточно-Казахстанская область, Алматинский горный кластер и другие локации.

В рамках развития туризма на особо охраняемых природных территориях будет применяться опыт таких стран, как США, Австралия и Грузия. Для обеспечения сохранности значимых природных объектов Казахстана будут привлекаться инвесторы, продолжится развитие инфраструктуры государственных национальных природных парков.

Например, в рамках развития Имантау-Шалкарской курортной зоны в Северо-Казахстанской области планируется разработка дорожной карты туристско-рекреационной деятельности локации.

Будут введены требования по информированию территориальных подразделений МЧС о маршрутах передвижения туристов. Использование этой информации обеспечит своевременную организацию поисковых мероприятий и, в случае необходимости, оказание медицинской помощи или эвакуации.

Также будет принят стандарт по маркировке туристских троп по всему Казахстану. Разделение маршрутов будет проходить по сложности и уровню подготовки туристов. Каждой категории будет соответствовать определенный цвет, в начале тропы будет размещена информация о ее сложности и необходимых требованиях к туристу. Установка указателей, информационных щитов и стендов позволят туристам лучше ориентироваться и исключить опасные походы.

Для обеспечения путешественников всей необходимой информацией, например, о расположении туристских объектов и перечне предоставляемых услуг на местах, продолжится развитие Национального туристского портала. Он станет единой системой мобильных приложений и веб-порталов, направленной на повышение узнаваемости отечественного туристского продукта в Казахстане и за рубежом. Система автоматизирует отдельные бизнес-процессы для предпринимателей, позволит мониторить рынок с помощью оценок и рейтингов. Это поможет превратить туризм в полноценный сегмент цифровой экономики и создать единую цифровую информационную платформу.

Будут реализованы меры по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма. Например, разработка методологических рекомендаций по формированию образовательных программ с привлечением международных экспертов, увеличение доли дисциплин на английском языке и привлечение представителей бизнеса к разработке образовательных программ и учебно-методических материалов. Будет рассмотрена возможность привлечения менеджеров отелей, туроператоров и выпускников программы «Болашак» к преподаванию и руководству выпускными работами, а также возможность внедрения в программы обучения краткосрочных курсов.

Международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане (IUTH), подведомственный МКС, работает над совместной образовательной программой с французским институтом гостеприимства Vatel. В настоящий момент казахстанский университет имеет договора с 29 иностранными вузами, включая учебные заведения из Польши, Китая, ОАЭ, Сингапура, Австрии, Турции, и Университетом Анже (Франция).

До конца 2029 года планируется охватить мероприятиями по повышению квалификации не менее 14 тысяч занятых в сфере туризма.

Международный опыт показывает, что проведение ярких и популярных мероприятий — это один из самых эффективных механизмов привлечения туристов. Акцент будет сделан на наиболее привлекательных национальных турпродуктах и перспективных географических рынках. Будет разработана специальная стратегия продвижения нашей страны.

Учитывая потенциал казахстанского MICE-туризма, это направление будет развиваться с учетом международного опыта. MICE-дестинации Казахстана будут продвигаться на международной арене, в том числе через платформы международных ассоциаций. Привлечением в страну MICE-мероприятий будут активно заниматься послы MICE-туризма.

На первом этапе продвижения Казахстана фокус будет на наиболее готовых в плане инфраструктуры и туристских предложений регионах: город Астана и Акмолинская область (Щучинско-Боровская курортная зона), город Алматы и Алматинская область, город Шымкент и Туркестанская область, а также город Актау.

Для стимулирования организованного внутреннего туризма наряду с действующей программой Kids Go Free будет внедрен туристский кэш-бек.

Будут развиваться культурно-познавательный туризм, агротуризм, социальный, медицинский, экологический, деловой, детско-юношеский и другие виды туризма.

Если отдельно рассматривать каждое приоритетное направление туризма, то для развития экотуризма планируется внедрение добровольной сертификации субъектов экотуризма, создание платформы онлайн-бронирования сертифицированных гостевых домов, проведение информационной кампании по бережному отношению к природе.

В сфере агротуризма будут проходить полевые исследования с выездом в регионы, где будут осуществляться поиск перспективных точек и обучающие мероприятия для сельских жителей. Планируется составление и ведение реестра субъектов, оказывающих услуги в агротуризме, привлечение инвестиций в регионы, улучшение инфраструктуры сел и развитие брендинга территорий. Рассматривается совершенствование законодательства в части предоставления возможности фермерам заниматься агротуризмом на землях сельскохозяйственного назначения.

Развитие этнографического туризма будет осуществляться через распространение информации о возможностях ведения малого бизнеса в этой сфере, выпуск иллюстрированных сборников казахских легенд, связанных с природными, культурными и историческими достопримечательностями Казахстана, а также развитие ремесленничества.

В частности, будут усовершенствованы нормативные правовые акты в области развития ремесленничества, будет сформирован национальный реестр ремесленников Казахстана и закреплен их статус. Также планируется открыть сеть ремесленнических мастерских в приоритетных туристских локациях, разработать стандарт и визуальную айдентику национальной и региональной сувенирной продукции, интегрировать существующие онлайн-платформы по ремесленничеству с единым маркетплейсом для продажи ремесленной продукции, посодействовать созданию в Казахстане саморегулируемой организации в сфере ремесленничества.

Одним из путей развития может быть создание закрытых для автотранспорта торговых улиц и установка торговых павильонов с бессрочным размещением, между которыми будет проходить пешеходный трафик.

В целях успешного развития кемпингового туризма планируется разработка стандартов проектирования и деятельности кемпингов в зависимости от их категории, а также совершенствование правил дорожного движения для обеспечения удобного передвижения рекреационного транспорта. Будут созданы сети кемпингов, трейлерных парков и этноаулов вдоль наиболее популярных автомобильных маршрутов.

Дальнейшее развитие детско-юношеского туризма начнется с разработки дорожной карты с конкретными мерами по преодолению инфраструктурных и законодательных барьеров, обеспечению безопасного отдыха детей, подготовке соответствующих специалистов для летних лагерей и т.д. Будет проработан вопрос включения проекта «Живые уроки» в школьную программу. Начнется активная подготовка экскурсоводов для детских туристских групп и расширение линейки турпродуктов для детей.

Также будут созданы специальные туры для молодежи, начнется стимулирование молодежного предпринимательства в туризме и привлечение молодых людей к работе на крупных мероприятиях.

А для успешного развития лечебно-оздоровительного и медицинского туризма будут реализованы меры по повышению качества санаторно-курортных, рекреационных, оздоровительных услуг. Медицинские и санаторно-курортные организации будут сотрудничать с туроператорами с целью увеличения числа качественных лечебно-оздоровительных услуг. Начнется работа по формированию и продвижению медицинских туристских продуктов Казахстана за рубежом.

Активная работа по всем обозначенным выше направлениям поможет увеличить к 2030 году число внутренних туристов до 11 млн человек, а въездных туристов — до 4 млн человек. Ожидается увеличение количества койко-мест в местах размещения Казахстана до 280 тысяч единиц. Экспорт услуг по классификации «Поездки» вырастет до 5,5 млрд долларов США.