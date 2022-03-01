Асхат Оралов: Первичные партийные организации – основа партии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов предложил усилить работу по укреплению партийных рядов на местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Считаем, что надо усилить работу по укреплению партийных рядов на местах. Первичные партийные организации (ППО) – это основа партии. Сейчас их количество составляет свыше 4,5 тысяч.
Планируется укрупнение ППО, создав «окружные первички», - сказал во время внеочередного съезда партии Асхат Оралов.
Он также отметил, что предлагается внедрить оценку и рейтинг председателей ППО для повышения их активности, мобильности и ответственности.
«С целью поддержки инициатив первичек предлагается внедрить практику возврата 20% от партийных взносов в ППО для реализации партийных проектов на местах», - заявил Асхат Оралов.
- Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК
- Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев
- Новый стиль появился в работе депутатов – Касым-Жомарт Токаев
- Активизировать деятельность партии «Аманат» в Мажилисе и маслихатах призвал Президент
- Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК
- Партии нужна новая культура – Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана