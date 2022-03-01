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Асхат Оралов: Первичные партийные организации – основа партии

1 Марта 2022 11:38
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Асхат Оралов: Первичные партийные организации – основа партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов предложил усилить работу по укреплению партийных рядов на местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Считаем, что надо усилить работу по укреплению партийных рядов на местах. Первичные партийные организации (ППО) – это основа партии. Сейчас их количество составляет свыше 4,5 тысяч.

Планируется укрупнение ППО, создав «окружные первички», - сказал во время внеочередного съезда партии Асхат Оралов.

Он также отметил, что предлагается внедрить оценку и рейтинг председателей ППО для повышения их активности, мобильности и ответственности.

«С целью поддержки инициатив первичек предлагается внедрить практику возврата 20% от партийных взносов в ППО для реализации партийных проектов на местах», - заявил Асхат Оралов.


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#Нур Отан   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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