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    11:38, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Оралов Асхат Раздыкович назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    УКАЗ

    Назначить Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

    № 173

    Оралов Асхат Раздыкович родился 10 января 1990 года в Павлодарской области – городе Аксу, имеет диплом ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по специальности «Переводческое дело», «Международные отношения», член Президентского молодежного кадрового резерва 2019 года.

    Занимал руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» города Астаны с 2010 по 2014 годы. Работал главным специалистом департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева с 2011 по 2012 годы. Являлся старшим специалистом отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В 2014 году Асхат Оралов стал первым заместителем председателя филиала партии «Нұр Отан» в Астане. Занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики города Астаны, директора департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

    С 2020 года работал заместителем акима Павлодарской области по социальным вопросам по 2020 год. Далее являлся вице-министром информации и общественного развития РК, заместителем акима города Нур-Султана, исполнительным секретарем партии «Nur Otan». С 4 января 2023 года - министр культуры и спорта.


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