Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Оралов Асхат Раздыкович назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

УКАЗ

Назначить Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 173

Оралов Асхат Раздыкович родился 10 января 1990 года в Павлодарской области – городе Аксу, имеет диплом ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по специальности «Переводческое дело», «Международные отношения», член Президентского молодежного кадрового резерва 2019 года.

Занимал руководящие позиции в секретариате МК «Жас Отан» при партии «Нур Отан» города Астаны с 2010 по 2014 годы. Работал главным специалистом департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева с 2011 по 2012 годы. Являлся старшим специалистом отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В 2014 году Асхат Оралов стал первым заместителем председателя филиала партии «Нұр Отан» в Астане. Занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики города Астаны, директора департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С 2020 года работал заместителем акима Павлодарской области по социальным вопросам по 2020 год. Далее являлся вице-министром информации и общественного развития РК, заместителем акима города Нур-Султана, исполнительным секретарем партии «Nur Otan». С 4 января 2023 года - министр культуры и спорта.