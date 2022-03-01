Асхат Оралов обозначил приоритетные задачи партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На своей странице в Facebook Исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов обозначил приоритетные задачи партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в онлайн-формате состоялся ХХІІ внеочередной съезд нашей партии, в котором приняли участие 393 делегата из разных уголков страны. Как вы знаете, ровно 23 года назад,1 марта, состоялся учредительный съезд партии. Сегодняшнее собрание, приуроченное к этой дате, имеет особую важность в истории партии. Сегодня мы обсудили программу, подготовленную в рамках поручения Председателя партии по модернизации партии. Делегаты Съезда единогласно приняли эту программу. В этой связи председатель Фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента РК Ерлан Кошанов выдвинул предложение изменить название партии на «AMANAT». Глава государства, Председатель партии Касым-Жомарт Токаев поддержал это предложение, делегаты Съезда также поддержали эту инициативу. По решению Съезда в Указ партии были внесены соответствующие изменения, утверждены новое название и логотип. Считаю, что это особая ответственность и огромное доверие, оказанное нашей обновленной партии на пути к построению Нового Казахстана», - отметил Асхат Оралов.

Исполнительный секретарь партии также раскрыл причины того, почему «Nur Otan» переименовали в «AMANAT».

«Во-первых, партия «AMANAT» взяла на себя историческую ответственность в интересах государства. Наша независимая страна, наши земли являются аманатом, оставленным нам предками. Сохранить этот аманат и передать подрастающему поколению, являются самой большой ответственностью партии.

Во-вторых, «AMANAT» – партия, сохраняющая наследие народа. История, уходящая вглубь корнями, наша культура и литература. Сохранение этого наследия, создание условий для его развития – одна из приоритетных задач партии. В-третьих, «AMANAT» - партия, преданная государственным интересам, работающая во благо общества. То есть, члены партии, сохраняющие аманат – в первую очередь, граждане, преданные государственным интересам и защищающие ее», - сказал исполнительный секретарь партии.

В-четвертых, как отметил Асхат Оралов, «AMANAT» - слышащая партия, исполняющая желания и отвечающая потребностям избирателей.

«Голос народа – это пожелание, потребности граждан при выборах. Все это было включено в предвыборную программу. Партия служит стране путем исполнения аманата избирателей. Через приемные и общественные советы во всех регионах партия прислушивается к нуждам населения, доводит до органов власти и способствует принятию позитивных решений. В-пятых, «AMANAT» - партия, выступающая за социальную справедливость в обществе, поддерживающая то, что все граждане должны получать равные возможности. Мы стремимся создать общество, защищающее интересы социально уязвимых слоев населения, помогающее тем, кто нуждается в этом, поддерживающее друг друга. При сохранении аманата в обществе укрепляются братство, чувства доверия и милосердия между людьми. В-шестых, «AMANAT» - партия, пропагандирующая общественное единство и семейные ценности. Воспитание правильного, открытого, интеллектуального подрастающего поколения – это аманат родителей, общества, государства. Поэтому партия уделяет особое внимание укреплению института семьи, воспитанию ребенка, защите прав детей и мам. «AMANAT» - оказанная вера в управление государством», - подчеркнул он.

«Как партия, обладающая Конституционным приоритетом в Парламенте, местных маслихатах, контролирующая правительство и местную исполнительную власть, будем прилагать усилия для развития государства, вхождения его в ряд передовых стран, для улучшения жизни населения. На пути к достижению этой цели партия окажет всестороннюю поддержку Президенту для полной реализации его общественно-политических и социально-экономических реформ. Мы выражаем уверенность в том, что обновленная партия будет соответствовать своему названию. Поздравляем с Днем Благодарности! Выражаем вам глубокую признательность за ваш труд во благо народа и государства», - обратился Асхат Оралов.