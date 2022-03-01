Асхат Оралов объяснил название партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный секретарь правящей партии Асхат Оралов объяснил новое название партии, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в онлайн-режиме прошел внеочередной 22-й Съезд нашей партии, в котором приняли участие 393 делегата со всех регионов страны. Как вам известно, ровно 23 года назад 1 марта был проведен учредительный Съезд нашей партии. Поэтому символично, что именно в этот день прошел наш съезд, решения которого уже сегодня можно назвать историческими и рубежными. Сегодня мы обсуждали программу модернизации партии, подготовленную по поручению Председателя партии. Делегаты Съезда единогласно поддержали презентованную мною программу. В рамках модернизации руководитель фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента Ерлан Жаканович Кошанов предложил новое название для партии – «AMANAT». Президент, Председатель партии Касым-Жомарт Кемелевич в своем выступлении поддержал данную инициативу. Делегаты Съезда также выразили полную поддержку. С учетом этого Съезд принял решение об изменении Устава партии, утвердил программу модернизации, новое название и логотип партии», - написал в Facebook Асхат Оралов.

По его словам, «все это является выражением высокого доверия и подчеркивает особую роль нашей партии в построении Нового Казахстана».

Асхат Оралов также изложил свои мысли относительно нового названия партии.

«Во-первых, «AMANAT» – партия, отстаивающая интересы государства и взявшая на себя историческую ответственность за развитие страны.

Независимый Казахстан, огромная территория, государственность завещаны нам предками. Это священный наказ и ценность, которые издревле у казахов назывался аманат. Сохранить, сберечь и передать его будущим поколениям – это огромная ответственность, возложенная на правящую партию страны.

Во-вторых, партия «AMANAT» – хранительница историко-культурного наследия народа. Наша национальная культура, язык и традиции, сложившиеся на протяжении веков, которые мы бережно и трепетно храним и развиваем – аманат или наследие всех граждан независимого Казахстана. Оберегать это наследие как зеницу ока во благо страны, сохранить наше национальное и культурное достояние как бесценный дар, как основу нашего единства – одна из главных задач партии.

В-третьих, «AMANAT» – партия, верная интересам государства и работающая на благо общества.

В народе говорят: «Аманатқа қиянат жасалмайды», что означает «нельзя предавать доверенный наказ», то есть быть надежным, честным и преданным. Наши партийцы – это честные патриоты своей страны, преданные, в первую очередь, интересам народа и государства.

В-четвертых, «AMANAT» – партия, исполняющая наказы избирателей, слышащая голос народа. Наказы и пожелания избирателей, прозвучавшие во время выборов - это Голос народа. Они легли в основу предвыборной программы. Исполняя наказы избирателей или аманат, партия выполняет волю народа. Через общественные приемные, общественные советы во всех регионах страны партия слышит проблемы населения, доводит их до власти и добивается практических шагов по их решению.

В-пятых, «AMANAT» – партия, выступающая за социальную справедливость в обществе и создание равных возможностей для всех граждан. Ответственность за справедливость, взаимопомощь и благополучие, это те непреложные ценности или аманат, которыми партия руководствуется в своей деятельности. Мы продвигаем идею взаимопомощи, оказания поддержки сильными слабых, защищаем интересы уязвимых слоев общества. Таким образом партия содействует формированию справедливого общества, где царят добрососедство, доверие и милосердие, а также растет благополучие населения.

В-шестых, «AMANAT» – партия, продвигающая такие традиционные ценности, как семья и единство общества.

Воспитание молодого поколения – завтрашних защитников Независимости и интересов страны, носителей всего нравственного, прогрессивного и созидающего – всеобщий аманат, возложенный на родителей, общество и государство. Поэтому партия уделяет особое внимание укреплению института семьи, совершенствованию системы воспитания детей, защите прав матери и ребенка в стране.

В-седьмых, «AMANAT» – это доверие населения в управлении государством.

Как правящая партия, имеющая конституционное большинство в Парламенте и маслихатах, формирующая Правительство, наша партия создает все условия для улучшения жизни граждан, процветания страны и вхождения в ряды развитых стран. На этом пути мы полностью поддерживаем государственный курс Президента и инициированные им общественно-политические и социально-экономические реформы. Завоевать, сохранить и оправдать доверие своих избирателей – аманат или долг нашей партии.

Кроме того, термин «AMANAT» одинаково просто читается на разных языках – казахском, русском, английском и т.д.

Самое главное, что он имеет сакральное значение и несет глубокие смысловые посылы – как символ исторической и политической преемственности, как совершенно новое начало, символизирующее прежде всего перемены и обновление.

Уверен, что обновленная партия будет соответствовать новому названию.

Поздравляю с днем Благодарности всех вас!

Спасибо за ваш труд на благо народа и государства!» - написал Асхат Оралов.