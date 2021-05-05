Асхат Маемиров, Асылхан Толепов и другие актеры привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в вакциночном пункте торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители культуры привились вакциной от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди добровольно получивших вакцины: заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров, артист Асхат Толепов, артисты МТЮЗ Ермахан Аймахан, Мекан Джумабаев и другие.

«В первую очередь, театр работает со зрителями. Ежедневно у нас проходят репетиции, встречи. Поэтому нам нужно соблюдать все санитарные нормы. Уберечь себя и близких можно только с помощью вакцины. Сейчас в Израиле, США, Великобритании идет такой темп, что население у них почти вакцинировано. Поэтому мы решили не медлить. Никто не заставлял нас. Видели, как вакцинируются друзья, родственники», - рассказал театральный режиссер Асхат Маемиров.

В прошлом году он перенес коронавирусную инфекцию, поэтому он точно знает, каково болеть.

«Я знаю, как трудно бороться с вирусом. Это сложный процесс. Поэтому хочу дальше жить, творить, работать. А для этого следует получить вакцину. Хочу выразить огромную благодарность медикам. Боли не чувствую. Давление, циркуляцию измерили. Как отец, как дедушка, как руководитель коллектива привился от коронавируса», - отметил он.

Вторую дозу вакцины Асхат Маемиров получит 20 июня.

«Очень удобно получать вакцину в торгово-развлекательных центрах. Люди совмещают полезное с приятным: вакцинируются, посещают магазины, могут пообедать и провести интересный досуг. Здорово, что во многих общественных местах организовываются прививочные пункты. Так и должно быть», - добавил директор музыкального театра юного зрителя акимата города Нур-Султана, режиссер Асхат Маемиров.

Ведущий актер театра, известный актер кино Асылхан Толепов сегодня составил компанию своему руководителю. Он тоже привился вакциной «Спутник V».

«Сегодня действительно особый для меня день, потому что я сделал свой выбор и пришел получить вакцину. Нужно беречь здоровье, не представлять угрозы для окружающих. Нужно начинать с себя, нежели критиковать других. Среди членов семьи первым получил вакцину. Сначала проконсультировался с врачами, они все объяснили мне. Даже во время прививания напомнили о том, что нельзя принимать душ в течение трех дней», - рассказал актер.

По словам Асылхана Толепова, каждый должен самостоятельно принимать решение о вакцинировании.

«Пока не чувствую никаких побочных эффектов, осложнений. Нужно дождаться второй дозы. Год назад почувствовал изменения в организме: не чувствовал запах, пропал вкус. О вакцине распространяется много информаций, пересылают различные видео. Считаю, нельзя принимать решения, выслушав кого-либо. Для себя решил, что нужно вакцинироваться. Мы должны заботиться о самочувствии близких, друзей. Нужно думать о будущем. Поэтому привился», - подчеркнул известный актер.

Актер театра Ермахан Аймахан тоже поддержал своих коллег и вакцинировался.

«Здоровье – наше главное богатство. Поэтому добровольно прививаемся. Из членов семьи первым получаю вакцину. Давно назревала мысль о важности вакцинации. Считаю, что каждый для собственной безопасности должен привиться», - добавил актер Ермахан Аймахан.

Магистрант Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова Мекан Жумабаев сейчас стажируется в столичном музыкальном театре юного зрителя. Сегодня он тоже получил заветную дозу вакцины.

«Никак не находил время для вакцинирования. Сегодня вместе с коллегами привился от коронавируса. Морально и физически пришел готовым. Государство не будет желать зла своему народу. В такой сложный период для всех следует придерживаться установленных правил. Говорят, много видео распространяется по поводу вакцины. До меня лично не доходили такие сообщения. Наверное, кто ищет в чем-то подвох, тот и натыкается на подобные вести. Особо не обращаю внимания на рассылки. Мои близкие, родственники переболели коронавирусом. Были и те, кто скончался от болезни. Понимая важность вакцинации, добровольно привился», - заключил Мекан Жумабаев.