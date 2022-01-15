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Асхат Хасенов назначен вице-министром энергетики РК

15 Января 2022 12:40
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Асхат Хасенов назначен вице-министром энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Хасенов Асхат Галимович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Асхат Хасенов родился в 1983 году в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, университет международного бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2005 году оператором цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум».

С 2006 по 2010 годы — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела разработок месторождений, заместитель директора департамента, директор департамента технического регулирования, вице-президент АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности».

С 2010 по 2011 годы — главный эксперт, начальник Управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий. С 2011 по 2014 годы — начальник управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

С 2014 по 2019 годы — директор Департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики РК.

С 2019 года по настоящее время работал в структуре АО «Казмунайгаз».


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#Правительство РК   #Энергетика   #Назначения   #Минэнерго РК  
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