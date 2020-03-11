Асхат Даулбаев вновь назначен членом Конституционного совета РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК на пленарном заседании снова назначил Асхата Даулбаева на должность члена Конституционного совета РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру А.Даулбаева на должность члена КС РК предложил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Уважаемые коллеги! Согласно подпункту 1 статьи 57 Конституции, мы назначили Асхата Даулбаева на должность члена Конституционного совета. Сегодня завершен срок его полномочий, в этой связи с подпунктом 7 пункта 3 статьи 58 Конституции предлагаю кандидатуру Асхата Даулбаева для переназначения», - сказал Нурлан Нигматулин.

Все депутаты поддержали предложенную кандидатуру. Членом Конституционного совета Асхат Даулбаев был назначен в 2016 году, ранее занимал должность Генерального прокурора РК.



