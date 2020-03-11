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Асхат Даулбаев вновь назначен членом Конституционного совета РК

11 Марта 2020 10:18
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Асхат Даулбаев вновь назначен членом Конституционного совета РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК на пленарном заседании снова назначил Асхата Даулбаева на должность члена Конституционного совета РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Кандидатуру А.Даулбаева на должность члена КС РК предложил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Уважаемые коллеги! Согласно подпункту 1 статьи 57 Конституции, мы назначили Асхата Даулбаева на должность члена Конституционного совета. Сегодня завершен срок его полномочий, в этой связи с подпунктом 7 пункта 3 статьи 58 Конституции предлагаю кандидатуру Асхата Даулбаева для переназначения», - сказал Нурлан Нигматулин.

Все депутаты поддержали предложенную кандидатуру. Членом Конституционного совета Асхат Даулбаев был назначен в 2016 году, ранее занимал должность Генерального прокурора РК.



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Ключевые слова: Назначения,
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Автор:

Серик Сабеков

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