Асхат Аймагамбетов записал видеопоздравление для учителей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей с их профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с поздравлением он разместил у себя на страничке в Facebook.

«Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Профессия педагога по праву считается одной из самых уважаемых и почитаемых в мире. Ваш вклад в образование и воспитание детей, а значит и в развитие нашей страны, бесценен. Именно вы открываете мир знаний детям, помогаете им постигать жизненную мудрость, именно вы воспитываете целые поколения», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что пандемия показала, насколько важен труд педагога.

«Сами родители убедились, как не просто обучать детей и какое важное место занимает учитель и школа в жизни ребенка. Благодаря поддержке Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева повышена заработная плата учителей, появились новые доплаты, появились новые категории, и мы предприняли системные и решительные меры по освобождению учителей от несвойственных функций и излишней бумажной отчетности, и мы продолжим эту работу по повышению статуса учителей и впредь», - заверил Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН подчеркнул, что этот год особенный для всей нашей республики, мы отмечаем 30-летие Независимости нашей страны.

«За это время изменилась наша страна, изменилась система образования, мы стали сильнее, мудрее, мы приобрели новые знания, мы приобрели новые навыки, и вы, несомненно, своим профессионализмом, своей преданностью делу внесли свой вклад в достижение этих успехов. С праздником, дорогие коллеги! Желаю неугасаемой энергии, вдохновения, творческих высот и побед, крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких. Дорогие коллеги, благодарю Вас за Ваш нелегкий труд, за ваше терпение, за ваше внимание и за вашу любовь к детям», - заключил Асхат Аймагамбетов.