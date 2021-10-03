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    12:19, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов записал видеопоздравление для учителей Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей с их профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с поздравлением он разместил у себя на страничке в Facebook.

    «Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Профессия педагога по праву считается одной из самых уважаемых и почитаемых в мире. Ваш вклад в образование и воспитание детей, а значит и в развитие нашей страны, бесценен. Именно вы открываете мир знаний детям, помогаете им постигать жизненную мудрость, именно вы воспитываете целые поколения», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Министр добавил, что пандемия показала, насколько важен труд педагога.

    «Сами родители убедились, как не просто обучать детей и какое важное место занимает учитель и школа в жизни ребенка. Благодаря поддержке Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева повышена заработная плата учителей, появились новые доплаты, появились новые категории, и мы предприняли системные и решительные меры по освобождению учителей от несвойственных функций и излишней бумажной отчетности, и мы продолжим эту работу по повышению статуса учителей и впредь», - заверил Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН подчеркнул, что этот год особенный для всей нашей республики, мы отмечаем 30-летие Независимости нашей страны.

    «За это время изменилась наша страна, изменилась система образования, мы стали сильнее, мудрее, мы приобрели новые знания, мы приобрели новые навыки, и вы, несомненно, своим профессионализмом, своей преданностью делу внесли свой вклад в достижение этих успехов. С праздником, дорогие коллеги! Желаю неугасаемой энергии, вдохновения, творческих высот и побед, крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких. Дорогие коллеги, благодарю Вас за Ваш нелегкий труд, за ваше терпение, за ваше внимание и за вашу любовь к детям», - заключил Асхат Аймагамбетов.


    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Образование Другие государственные органы МОН Главная Общество
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