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Асхат Аймагамбетов высказался о зарплатах директоров школ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости повышения зарплаты директоров школ высказался министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас заработная плата школьных директоров ниже, чем у некоторых учителей. Это связано с тем, что у педагогов имеются категории, за счет которых они получают надбавки. У нас много свободных директорских вакансий. Есть школы, где учатся 200 учеников, а есть где - 1200. Есть эффективные и неэффективные директора. Нам необходимо поддержать директоров школ, завучей, методистов и Министерство образования работает над этим через надбавки», - сказал министр образования и науки РК на пресс-конференции в СЦК.
По словам Асхата Аймагамбетова, размер повышения оклада будет дифференцированным и напрямую зависеть от стажа и категории. За первую категорию, как отметил глава ведомства, планируется стопроцентное повышение зарплаты.
Ранее А. Аймагамбетов рассказал, каким образом будет повышаться заработная плата учителей в течение четырех лет в рамках поручения Главы государства.
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