+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 0 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Асхат Аймагамбетов высказался о зарплатах директоров школ

21 Октября 2019 16:53
Поделиться:
Асхат Аймагамбетов высказался о зарплатах директоров школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости повышения зарплаты директоров школ высказался министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Когда повысят зарплаты врачей и медсестер в Казахстане
Поручение Президента: как будут повышать зарплату учителям Кто больше всех зарабатывает в Северном Казахстане Повысить зарплаты преподавателей вузов поручил Асхат Аймагамбетов

«Сейчас заработная плата школьных директоров ниже, чем у некоторых учителей. Это связано с тем, что у педагогов имеются категории, за счет которых они получают надбавки. У нас много свободных директорских вакансий. Есть школы, где учатся 200 учеников, а есть где - 1200. Есть эффективные и неэффективные директора. Нам необходимо поддержать директоров школ, завучей, методистов и Министерство образования работает над этим через надбавки», - сказал министр образования и науки РК на пресс-конференции в СЦК.

По словам Асхата Аймагамбетова, размер повышения оклада будет дифференцированным и напрямую зависеть от стажа и категории. За первую категорию, как отметил глава ведомства, планируется стопроцентное повышение зарплаты.

Ранее А. Аймагамбетов рассказал, каким образом будет повышаться заработная плата учителей в течение четырех лет в рамках поручения Главы государства.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Образование, МОН,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив