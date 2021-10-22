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    19:34, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов высказался о поступке учителя, написавшего на лбах учеников слово «тетрадь»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался о поступке учителя, написавшего на лбах учеников слово «тетрадь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитель должен иметь доброе сердце, учитель должен основываться на гуманистических принципах, учитель должен любить детей и те действия, о которых вы сказали, никак не соотносятся с понятием педагога и учителя, это абсолютно вопиющий случай и очень трудно укладывается в голове, очень трудно воспринимается», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Министр добавил, что по данному инциденту соответствующие решения приняты.

    «Соответствующие решения уже приняты, конечно, нужно работать с такими случаями. Подавляющее большинство наших коллег совершенно другие, у нас очень много действительно выдающихся педагогов и в селах и в городах. Они работают в разных условиях, но работают днем и ночью, любят детей, чтобы дети были счастливы и довольны, находясь и получая образование в школе. Но, к сожалению, иногда бывают такие случаи, это конечно в голове не укладывается», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что учительница одной из школ Кокшетау написала на лбу первоклассников слово «тетрадь».



    Теги:
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