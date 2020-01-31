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Асхат Аймагамбетов выразил обеспокоенность продажей частных детсадов и их перепрофилизацией

31 Января 2020 18:02
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Асхат Аймагамбетов выразил обеспокоенность продажей частных детсадов и их перепрофилизацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вызывает обеспокоенность ситуация с продажей частных детских садов и перепрофилизацией их под другие объекты. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В таких городах, как Алматы, Шымкент, Нур-Султан, а также Атырауской и Алматинской областях показатели по охвату детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием ниже среднереспубликанских показателей. Очень низкий уровень охвата детей с потребностями в дополнительном образовании внешкольными обучением и воспитанием. К примеру, если показатели по госпрограмме в Туркестанской области составляют – 70%, то в реальности охват составляет лишь 11,7%, в Кызылорде указывается 30%, однако реально охвачено лишь 18%, в Атырауской области указано 35%, а реальный охват составляет 31%. Это очень сложная ситуация. Мы на сегодня не создаем условия для таких детей. В 11 регионах проблемным остается вопрос охвата детей внешкольным обучением. Если по республике у нас этот показатель на уровне 65%,то самый низкий показатель в Кызылорде 45%, а также в Атырау – 47%», - сказал министр.

По его словам, остается проблемным вопрос охвата детей дошкольным образованием в рамках государственного заказа.

«У нас сейчас складывается негативная тенденция. В свое время было открыто столько частных детских садов. Теперь же наблюдается тенденция по продаже этих объектов с последующей перепрофилизацией. Мы не должны давать этому дорогу. Мы в новой программе предусмотрели для этих целей дополнительно 448 млрд тенге», - добавил Асхат Аймагамбетов.



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Ключевые слова: Правительство РК, Образование, МОН,
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Серик Сабеков

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