Асхат Аймагамбетов встретился со студентами вузов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился со студентами КазНПУ им. Абая и посетил общежития Женского педуниверситета, где также поговорил со студентами, проживающими в общежитии. Об этом он написал в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Всегда рад живому общению и горящим глазам молодежи, их креативным идеям или порой сложным вопросам.

В этот раз с будущими учителями мы обсудили тему профессиональной сертификации выпускников. Поговорили о перспективах в карьере учителей, взаимодействии школ с вузами, изменениях в проведении педпрактики и о важности академической честности. Было много вопросов и интересных идей», - отметил А. Аймагамбетов.