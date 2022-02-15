Асхат Аймагамбетов встретился с резервистами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился с резервистами, передает МИА «Казинформ».

«Провел встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва. Она уже становится традиционной.

Ранее сразу же после того, как был утвержден список резервистов, мы познакомились с участниками и пригласили их работать в сфере образования и науки.

На сегодня в Министерстве образования и науки трудятся 7 резервистов, и еще 18 из них входят в составы советов директоров подведомственных МОН организаций», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

По его слоавм, на встрече члены ПМКР задали интересующие их вопросы и озвучили свои предложения. Среди них – цифровизация образовательной и научной сфер, совместная профориентационная работа в школах, включающая профдиагностику и профпробы.

Также резервисты подняли вопрос об обучении корпоративных секретарей.

«Мы договорились запустить курсы для корпоративных секретарей и членов советов директоров. Отмечу, что мы и дальше продолжим вовлекать участников ПМКР в работу нашего министерства», - добавил министр.