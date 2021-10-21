Асхат Аймагамбетов встретился с педагогами и школьниками Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов во время рабочей поездки посетил школы городов Жезказган, Сатпаев, а также школу села Кенгир, передает МИА «Казинформ»

«Осмотрел материально-техническую базу организаций образования, учебные кабинеты, встретился с сотрудниками Жезказганского университета, провел совещание с директорами школ и руководителями отделов образования региона, а также побеседовал со школьниками и педагогами», - написал министр в Facebook.

По его словам, дети поделились положительными эмоциями от учебного процесса в традиционном формате, а учителя задали интересующие их вопросы.

«Хотел бы отметить, что сейчас первостепенным является обеспечение комфортных и, главное, безопасных условий для обучения наших детей, а также восполнение потерь в знаниях. Также посмотрел, как ведётся работа по оснащению камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, и дал ряд поручений по итогам всех встреч и совещаний ответственным лицам «, - отметил Асхат Аймагамбетов.