Асхат Аймагамбетов встретился с педагогами и школьниками Карагандинской области
«Осмотрел материально-техническую базу организаций образования, учебные кабинеты, встретился с сотрудниками Жезказганского университета, провел совещание с директорами школ и руководителями отделов образования региона, а также побеседовал со школьниками и педагогами», - написал министр в Facebook.
По его словам, дети поделились положительными эмоциями от учебного процесса в традиционном формате, а учителя задали интересующие их вопросы.
«Хотел бы отметить, что сейчас первостепенным является обеспечение комфортных и, главное, безопасных условий для обучения наших детей, а также восполнение потерь в знаниях. Также посмотрел, как ведётся работа по оснащению камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, и дал ряд поручений по итогам всех встреч и совещаний ответственным лицам «, - отметил Асхат Аймагамбетов.