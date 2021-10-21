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    23:12, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов встретился с педагогами и школьниками Карагандинской области

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов во время рабочей поездки посетил школы городов Жезказган, Сатпаев, а также школу села Кенгир, передает МИА «Казинформ»

    «Осмотрел материально-техническую базу организаций образования, учебные кабинеты, встретился с сотрудниками Жезказганского университета, провел совещание с директорами школ и руководителями отделов образования региона, а также побеседовал со школьниками и педагогами», - написал министр в Facebook.

    По его словам, дети поделились положительными эмоциями от учебного процесса в традиционном формате, а учителя задали интересующие их вопросы.

    «Хотел бы отметить, что сейчас первостепенным является обеспечение комфортных и, главное, безопасных условий для обучения наших детей, а также восполнение потерь в знаниях. Также посмотрел, как ведётся работа по оснащению камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, и дал ряд поручений по итогам всех встреч и совещаний ответственным лицам «, - отметил Асхат Аймагамбетов.


    Теги:
    Образование Карагандинская область Безопасность
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