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    19:50, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов вспомнил своих первых учителей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня учителя министр образования и науки Асхат Аймагамбетов призвал всех поздравить своих учителей и отметить их благородный и важный труд, передает МИА «Казинформ».
    На своей странице в Facebook министр поделился воспоминаниями о своих педагогах.
    «В жизни каждого человека особое место занимает первый учитель.
    Особенно влияние первого учителя заметно, когда дети переходят из начальных классов в 5 класс. Моим первым учителем была Любовь Валентиновна Гомзелева.
    До сих пор отчетливо помню ее красивый почерк и улыбку. Во время обучения в младших классах все школьники чувствовали себя уникальными, чувствовали ее заботу и любовь.
    Вот в этом, наверное, и заключается талант учителя. Чтобы каждый в классе чувствовал заботу, понимание и поддержку.
    Также помню интересные уроки учителей истории Марата Исабековича и Тыныштык Нурбековны. Вспоминаю с улыбкой учителя иностранного языка Аллу Васильевну.
    И Любовь Ивановну, учителя русского языка. Очень строгая и требовательная учительница. Ее крылатые выражения затем незаметно вошли и в наш лексикон.
    В вузе мне тоже повезло с преподавателями, которые также оказали влияние на становление личности студентов.
    В первое воскресенье октября наша страна празднует День учителя. В честь профессионального праздника Министерство образования и науки запустило акцию #Ұстазыңдықұттықта #Поздравьсвоегоучителя .
    Призываю всех поздравить своих учителей и отметить их благородный и важный труд», - написал глава МОН РК.

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