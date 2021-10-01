Асхат Аймагамбетов вспомнил своих первых учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня учителя министр образования и науки Асхат Аймагамбетов призвал всех поздравить своих учителей и отметить их благородный и важный труд, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook министр поделился воспоминаниями о своих педагогах.

«В жизни каждого человека особое место занимает первый учитель.

Особенно влияние первого учителя заметно, когда дети переходят из начальных классов в 5 класс. Моим первым учителем была Любовь Валентиновна Гомзелева.

До сих пор отчетливо помню ее красивый почерк и улыбку. Во время обучения в младших классах все школьники чувствовали себя уникальными, чувствовали ее заботу и любовь.

Вот в этом, наверное, и заключается талант учителя. Чтобы каждый в классе чувствовал заботу, понимание и поддержку.

Также помню интересные уроки учителей истории Марата Исабековича и Тыныштык Нурбековны. Вспоминаю с улыбкой учителя иностранного языка Аллу Васильевну.

И Любовь Ивановну, учителя русского языка. Очень строгая и требовательная учительница. Ее крылатые выражения затем незаметно вошли и в наш лексикон.

В вузе мне тоже повезло с преподавателями, которые также оказали влияние на становление личности студентов.

#Поздравьсвоегоучителя . В первое воскресенье октября наша страна празднует День учителя. В честь профессионального праздника Министерство образования и науки запустило акцию #Ұстазыңдықұттықта

Призываю всех поздравить своих учителей и отметить их благородный и важный труд», - написал глава МОН РК.