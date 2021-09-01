Асхат Аймагамбетов вручил первоклассникам «Әліппе» и «Букварь»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов принял участие участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году торжественное мероприятие с участием министра состоялось в средней школе №2 города Косшы. В школе 4 886 учеников, из них 635 впервые переступили порог школы.

«Уважаемые учителя, ученики и родители. Поздравляю с Днем знаний! В связи пандемией около 1,5 лет пришлось учиться дистанционно. В этом году учебный год пройдет в традиционном формате. Всего в стране начали учебный год 4 млн 600 тысяч детей в 7 500 школах. 1 сентября - особый день, в первую очередь, для тех малышей, которые впервые перешагнули порог школы. Дистанционное обучение ясно показало важность учебного процесса и роль учителя в нем. Наши учителя, несмотря на пандемию, быстро приспособились и обучали наших детей в онлайн-режиме. Особенность нового учебного года также в том, что мы вернули «Букварь» в 1-й класс. Основа «Букваря» построена в соответствии с методикой учителя нации Ахмета Байтурсынова. Это у нас было раньше, теперь мы его возродили. Теперь все первоклассники страны впервые взяли в руки «Букварь». Успехов вам в новом учебном году», – сказал А. Аймагамбетов.

Главный учитель страны вручил первоклассникам «Әліппе» и «Букварь».

Отметим, в этом году первый звонок, в связи с эпидситуацией в стране, проводится с участием только первоклассников.