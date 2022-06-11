11 Июня 2022 14:14

Асхат Аймагамбетов возглавил Министерство просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Указом Главы Государства Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра образования и науки РК и назначен министром просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось, что Минобразования Казахстана разделили на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.