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    13:26, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов: Видим эффективность нового формата ЕНТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал прошедшее Единое национальное тестирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Единое национальное тестирование в стране завершено. Вы знаете, что в этом году новый формат. Во-первых, цифровой формат, во-вторых, сроки совершенно другие. В целом можно сказать, что для детей созданы беспрецедентные комфортные условия для их сдачи. Две попытки, выбор времени сдачи, место сдачи тестирования, электронный формат подразумевают собой, что у них экономится время, которое раньше затрачивалось на закрашивание. В этом году практически не было проблем в связи с тем, что не заполнялись листки со считыванием, с неправильным оформлением, выбором вариантов и так далее. Все это хорошо. Мы видим, в целом эффективность данного формата», - сказал министр образования и науки в ходе аппаратного совещания.

    Асхат Аймагамбетов поручил, что в этом году сдача тестирования при поступлении в магистратуру и докторантуру также должны пройти в электронном формате.

    Также министр отметил проводимую работу в части видеозаписи по проведению ЕНТ.

    «В прошлом году мы впервые применили норму, согласно которой после ЕНТ вплоть до завершения августа наши коллеги будут проводить анализ видеозаписи. Мы видим, что у нас на руках есть результаты Единого национального тестирования пробного в марте. Есть результаты в мае или июне. Соответственно, у нас есть замечательная возможность сравнить. До конца августа я поручаю эту работу завершить», - отметил Асхат Аймагамбетов.


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