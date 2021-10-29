Асхат Аймагамбетов: В Казахстане  будет создан институт изучения Улуса Джучи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Казахстане будет создан институт изучения Улуса Джучи. Об этом в Атырау в ходе проходящей международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» сообщил министр образования РК Асхат Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с созданием института изучения Улуса Джучи в историко-исследовательском институте имени Шокана Уалиханова готовится многотомное издание. Третий том посвящен Улусу Джучи. Также при непосредственном участии отечественных ученых реализуются около 15 научных проектов, связанных с историей», - рассказал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, в международной научно-практической конференции «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан, принимают участие более 40 отечественных и зарубежных ученых.