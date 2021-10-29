РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:47, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов: В Казахстане  будет создан институт изучения Улуса Джучи

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Казахстане будет создан институт изучения Улуса Джучи. Об этом в Атырау в ходе проходящей международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» сообщил министр образования РК Асхат Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с созданием института изучения Улуса Джучи в историко-исследовательском институте имени Шокана Уалиханова готовится многотомное издание. Третий том посвящен Улусу Джучи. Также при непосредственном участии отечественных ученых реализуются около 15 научных проектов, связанных с историей», - рассказал Асхат Аймагамбетов.

    Напомним, в международной научно-практической конференции «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан, принимают участие более 40 отечественных и зарубежных ученых.


    Теги:
    Атырауская область История Казахстана Алтын орда
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!