РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов: У казахстанских вузов достаточно академической и управленческой свободы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У казахстанских вузов сегодня достаточно академической и управленческой свободы. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе встречи с ректорами частных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Академической и управленческой свободы для вузов сегодня достаточно, чтобы строить учебный процесс так гибко, как только возможно, внедрять любые подходы и методики. Когда говорят, что какие-то приказы или нормативы мешают обеспечить качество – это неправда, значит, мешает на самом деле что-то другое. Любой вуз, который начинает борьбу за качество и академическую честность понимает, что эффективной может быть только честная конкуренция. Честная конкуренция – это когда все игроки соблюдают базовые правила и не нарушают элементарных стандартов качества и этических норм. Если государство не будет обеспечивать условия для честной конкуренции, то наступит хаос и всеобщая деградация», – сказал А.Аймагамбетов.

    Министр отметил, что в Казахстане был период, когда вузы открывали с единственной целью – зарабатывать и генерировать прибыль, что в корне неверно. Эти вузы сейчас создают общий негативный фон всему высшему образованию. Поэтому, ситуацию нужно срочно менять, потому, что в высшем образовании прибыль должна тратиться только на само высшее образование – на создание лучших условий, приобретение лучших цифровых решений, повышение заработной платы и другие цели.


    Теги:
    Вузы Образование МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    Полицейские незаконно проверяли аптеки в Талдыкоргане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!