Асхат Аймагамбетов: У казахстанских вузов достаточно академической и управленческой свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У казахстанских вузов сегодня достаточно академической и управленческой свободы. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе встречи с ректорами частных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Академической и управленческой свободы для вузов сегодня достаточно, чтобы строить учебный процесс так гибко, как только возможно, внедрять любые подходы и методики. Когда говорят, что какие-то приказы или нормативы мешают обеспечить качество – это неправда, значит, мешает на самом деле что-то другое. Любой вуз, который начинает борьбу за качество и академическую честность понимает, что эффективной может быть только честная конкуренция. Честная конкуренция – это когда все игроки соблюдают базовые правила и не нарушают элементарных стандартов качества и этических норм. Если государство не будет обеспечивать условия для честной конкуренции, то наступит хаос и всеобщая деградация», – сказал А.Аймагамбетов.

Министр отметил, что в Казахстане был период, когда вузы открывали с единственной целью – зарабатывать и генерировать прибыль, что в корне неверно. Эти вузы сейчас создают общий негативный фон всему высшему образованию. Поэтому, ситуацию нужно срочно менять, потому, что в высшем образовании прибыль должна тратиться только на само высшее образование – на создание лучших условий, приобретение лучших цифровых решений, повышение заработной платы и другие цели.