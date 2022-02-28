+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Асхат Аймагамбетов создал свой канал в Telegram

28 Февраля 2022 21:30
Поделиться:
Асхат Аймагамбетов создал свой канал в Telegram

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов создал свой Telegram-канал, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как будут улучшать качество образования в Актюбинской области
150-летие Ахмета Байтурсынова: школьники и студенты знакомили костанайцев с наследием просветителя Лучшие читающие школы определили в Актау Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу

«Асхат Аймагамбетов создал свой Telegram -канал. Отметим, что помимо канала в Telegram, министр ведет страницы в Facebook и Instagram», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Образование   #Интернет   #МОН   #Асхат Аймагамбетов  
Поделиться:
Новости по теме
Как будут улучшать качество образования в Актюбинской области
150-летие Ахмета Байтурсынова: школьники и студенты знакомили костанайцев с наследием просветителя
Лучшие читающие школы определили в Актау
Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
4 ЕС утвердил новые санкции против РФ: Банки отключат от SWIFT, вещание RT, Sputnik запретят
5 Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
6 Переговоры России и Украины начались в Беларуси
Читайте также
Стипендия для студентов медицинских специальностей увеличилась на 30%
Спрос на внутренний туризм будет расти – Даурен Абаев
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
ЕС утвердил новые санкции против РФ: Банки отключат от SWIFT, вещание RT, Sputnik запретят
Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Переговоры России и Украины начались в Беларуси
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив