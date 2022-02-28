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Асхат Аймагамбетов создал свой канал в Telegram
28 Февраля 2022 21:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов создал свой Telegram-канал, передает МИА «Казинформ».
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«Асхат Аймагамбетов создал свой Telegram -канал. Отметим, что помимо канала в Telegram, министр ведет страницы в Facebook и Instagram», - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
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