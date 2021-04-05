НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал об изменениях в работе диссертационных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях приняты поправки в НПА (нормативно-правовые акты) по работе диссертационных советов. По сути это результат кропотливой работы, которую мы больше года проводили совместно с учеными и экспертами. Начну с перечня проблем, о которых чаще всего говорили ученые. Первое – это нивелирование ответственности диссертационного совета и официальных рецензентов. Утвержденный на три года постоянный состав диссовета зачастую принимает решение при отсутствии специалистов по направлению защищаемой диссертации. Практически все защиты завершаются положительным результатом», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook .

Так, по его данным, за последние два года в национальных вузах не было ни одного случая отрицательной рецензии.

«Отрицательный результат – это скорее исключение из правил. Например, за 2019 и 2020 годы диссоветами в национальных вузах отрицательное решение принято только по двум диссертациям из 266. В то время как за прошедшие 10 лет Комитетом были приняты 142 отрицательных решения по защищаемым диссертациям. Для сравнения: за рубежом основное обсуждение проводится диссертационным советом, созданным для защиты каждой отдельной диссертации. Авторитет членов совета и официальных рецензентов очень высок, а сама процедура позволяет принимать не только полярные, но и промежуточные решения», - отметил А. Аймагамбетов.

Министр добавил, что вторая проблема – это длительные и трудоемкие процедуры перед защитой, которыми вынужден заниматься докторант.

До защиты он проходит дополнительное обсуждение на различных научных семинарах, экспертных комиссиях, занимается поиском рецензентов, организацией самой защиты. Помимо этого, не секрет, что отзывы научных консультантов и рецензентов иногда пишет сам докторант.

С учетом изложенного нормативные поправки предусматривают следующее: формирование составов диссертационных советов теперь будет проводиться с учетом международного опыта.

Половина из его членов будет назначаться временно в зависимости от темы рассматриваемого исследования конкретного докторанта.

По итогам защиты диссертационный совет сможет принять один из четырех вариантов решения: (1) присудить степень PhD, (2) не присудить степень PhD, (3) отправить диссертацию на повторную защиту или (4) на доработку (до этого было только два варианта решения).

При этом в голосовании будут принимать участие и официальные рецензенты.

«Как вы знаете, в прошлом году количество публикаций докторантов было сокращено с 7 до 4, а также предложена альтернатива – при публикации статей в высокорейтинговых журналах достаточно одной или двух статей для выхода на защиту, то есть главное не количество, а качество публикаций», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.