Асхат Аймагамбетов рассказал об изменениях в процедуре аттестации руководства школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о вносимых изменениях в систему управления школами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесены изменения в систему управления. С 2021 года управление районными отделами образования, а значит и школами и детсадами, переходит на уровень области. Финансирование также осуществляется на уровне области, оно будет направлено на сокращение образовательного разрыва между региональными учреждениями, финансирование на достаточном уровне», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

По его словам, в последнее время много вопросов поднимается касательно порядка назначения руководителей учреждений образования.

«И здесь, конечно, есть вопросы к менеджменту организаций образования. Поэтому мы сейчас вводим несколько институтов, в том числе институт ротации, соответствующий закон был принят Парламентом, а также институт конкурсного приема на работу педагогов. Как вы знаете, в прошлом году мы ввели аттестацию директоров школ и их заместителей», - отметил министр.

«В настоящее время данная процедура претерпевает изменения, и в целом, я думаю, все эти начинания позволят нам улучшить качество управления в организациях образования», - заключил А. Аймагамбетов.



