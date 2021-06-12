Асхат Аймагамбетов рассказал о вкладе членов кадрового резерва в работу Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о вкладе членов Президентского молодежного кадрового резерва в работу ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект очень классный. Ребята отобраны очень сильные. Я это вижу и могу сказать как работодатель. Пять человек пришли работать в Министерство образования и науки. Еще 17 человек мы привлекли в составы Совета директоров наших вузов. Ну и дополнительно мы привлекаем ребят и многих из вас к обсуждению наших программ. Сейчас мы обсуждаем нацпроект «Билимди ел», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе форума президентского молодежного кадрового резерва.

По словам министра, члены кадрового резерва уже внесли положительные изменения в работу МОН.

«Мы сейчас видим, что очень многие происходят изменения благодаря вам. Вот сидит у нас Юлия Овечкина, она работала у нас в отделе опеки. Мы ее пригласили в министерство, она стала заместителем председателя Комитета по защите прав детей и уже за короткий период времени сделала очень много изменений. Это и создание специальных мониторинговых групп, которые буду мониторить вопросы защиты прав детей по аналогии того, что у нас было по АПК. Сейчас мы видим, как выявляется множество нарушений и превентивно мы какие-то меры применяем. Этот институт себя уже зарекомендовал», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Он также добавил в качестве изменений, внесенных в работу ведомства членами ПМКР - работу в новом формате комиссии по защите прав детей и создание попечительских советов в детских домах.

«То есть, уже ребята вносят большой вклад в защиту прав сотни тысяч детей. И заранее предотвратили какие-то риски», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил создание и утверждение Кодекса корпоративного управления.

«Ребята помогли сделать продвинутый и хороший кодекс. Ребята вносят большой вклад, и мы приглашаем их работать», - заключил Асхат Аймагамбетов.



