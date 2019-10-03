Асхат Аймагамбетов рассказал о своих учителях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил всех педагогов страны с Днем учителя и вспомнил своих школьных преподавателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие коллеги, хочу поздравить вас с замечательным светлым праздником – Днем учителя. Это действительно всенародный праздник, и сколько бы мы не говорили слов благодарности нашим учителям, этого всегда будет мало. Я всегда вспоминаю свою первую учительницу Людмилу Валентиновну. Мне всегда казалось, что она как-то по-особенному относится ко мне...», - сказал Асхат Аймагамбетов, поздравляя учителей с их профессиональным праздником в стенах Центрального концертного зала «Казахстан».

















По его словам, уже будучи взрослым, он узнал, что точно также чувствовали себя и другие его одноклассники.

«В этом, наверное, как раз и заключается педагогический талант, когда каждый ребенок в классе чувствует себя особенным. Таких учителей в нашей стране очень много. И благодаря им сегодня наша страна достигает больших успехов», - подчеркнул министр.

Он также привел в пример и учителя русского языка, признавшись, что некоторые ее любимые фразы повторяет до сих пор.

«Я также вспоминаю своего учителя русского языка Любовь Ивановну и все ее уроки. Я помню ее любимые слова и выражения: она говорила «хоть кол на голове чеши» и «конь не валялся». И иногда у меня у самого нет-нет проскакивают в разговоре эти слова. Вот такое большое влияние оказывают на нас наши педагоги. Сколько бы мы хороших слов не говорили нашим педагогам, их всегда будет мало», - заключил А. Аймагамбетов.