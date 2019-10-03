Асхат Аймагамбетов рассказал, что важнее всего в учебе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал свой любимый предмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Моим любимым предметом была история», - лаконично сказал Асхат Аймагамбетов в стенах Центрального концертного зала «Казахстан», отвечая на вопрос ведущего.
Зато в вопросе, насколько важны оценки в учебе, министр был уже не столь краток.
«Дело не в оценках. Я считаю, что дети должны хорошо учиться. Сегодня мы проводили замечательное мероприятие по всей стране «Экологический час» - по поручению Премьер-министра РК все члены Правительства посетили школы, мы встречались с детьми. Хочу сказать, что сегодня дети совершенно другие», - отметил глава ведомства.
«Мы проводили занятие, и дети попросили меня остаться. Мы говорили об оценках, о важности быть голодными до побед. Нам нужно развивать свою страну, поэтому, думаю, делить школьников на отличников и троечников нет необходимости», - добавил он.
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