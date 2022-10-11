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    17:53, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов провел совещание с директорами школ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Алматы в гимназии №140 министр просвещения Асхат Аймагамбетов провел совещание со 180 директорами государственных и частных школ города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.

    Как сообщил министр, были обсуждены вопросы, касающиеся системы оплаты труда, работы с отстающими в учебе детьми, реализации национального проекта «Комфортная школа», обеспечения безопасности, работы школьных психологов, правил аттестации педагогов, укрепления работы с родительской общественностью, возможностей для переквалификации педагогов, новых государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО) и другие.

    Кроме того, глава ведомства отдельно встретился с директорами колледжей и руководителями организаций дошкольного образования, ответил на их вопросы и выслушал предложения.

    На встречах поднимались вопросы развития дуального обучения, оплаты за наставничество, подушевого финансирования, реализации проекта «Жас маман», развития инклюзивного образования, а также говорилось о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты по питанию в организациях ТиПО и детских садах и внедрения должности педагога-ассистента в дошкольных организациях.

    «Основной вопрос, который интересовал директоров колледжей, касался норматива подушевого финансирования для обучения в организациях ТиПО. Данный норматив действительно требует пересмотра, мы активно работаем с государственными органами для решения этого вопроса», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    Министр заверил коллег в том, что озвученные ими предложения будут поэтапно реализовываться.


    Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov




    Теги:
    Минпросвещения РК Алматы Образование
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