Асхат Аймагамбетов прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в депутаты Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов прокомментировал выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мажилиса от партии AMANAT на предстоящих выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно от этой партии поступило предложение. Я не говорю, что были предложения и выбор от других партий. В целом, от этой партии было предложение», - сказал Асхат Аймагамбетов журналистам после съезда партии.

Он также отметил, что намерен внести свой вклад в развитие страны, используя потенциал партии.

«Мы все знаем реальный потенциал этой партии. Поэтому я считаю очень правильным использовать эти возможности для развития нашей страны. Сейчас происходят большие изменения. Я думаю, что если мы внесем свой вклад, то получим хороший результат», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что бывшего министра просвещения утвердили в списке кандидатов в депутаты Мажилиса от партии AMANAT.

Партия утвердила в общей сложности 119 кандидатур для участия на предстоящих выборах в Мажилис Парламента.

Решением Бюро политсовета выдвинуты кандидатуры 90 человек из партийного списка и 29 человек по одномандатным округам.