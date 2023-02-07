Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Асхат Аймагамбетов прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в депутаты Мажилиса

7 Февраля 2023, 14:03
Асхат Аймагамбетов прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в депутаты Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов прокомментировал выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мажилиса от партии AMANAT на предстоящих выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно от этой партии поступило предложение. Я не говорю, что были предложения и выбор от других партий. В целом, от этой партии было предложение», - сказал Асхат Аймагамбетов журналистам после съезда партии.

Он также отметил, что намерен внести свой вклад в развитие страны, используя потенциал партии.

«Мы все знаем реальный потенциал этой партии. Поэтому я считаю очень правильным использовать эти возможности для развития нашей страны. Сейчас происходят большие изменения. Я думаю, что если мы внесем свой вклад, то получим хороший результат», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что бывшего министра просвещения утвердили в списке кандидатов в депутаты Мажилиса от партии AMANAT.

Партия утвердила в общей сложности 119 кандидатур для участия на предстоящих выборах в Мажилис Парламента.

Решением Бюро политсовета выдвинуты кандидатуры 90 человек из партийного списка и 29 человек по одномандатным округам.


Новости по теме
Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
Причины исключения членов партии «Respublica» из списка кандидатов назвал Айдарбек Ходжаназаров
Центризбирком зарегистрировал список кандидатов партии «Respublica»
Теги:
Читайте также
Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
Причины исключения членов партии «Respublica» из списка кандидатов назвал Айдарбек Ходжаназаров
Центризбирком зарегистрировал список кандидатов партии «Respublica»
Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica»
ЦИК зарегистрировал еще семь наблюдателей на выборы в Мажилис
Выборы в Мажилис должны обновить нашу политическую систему - Асель Абен
Елнур Бейсенбаев: Все партии - нам равные оппоненты
ЦИК зарегистрировала партийный список партии AMANAT на выборы депутатов Мажилиса
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей