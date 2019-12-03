Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты исследования PISA-2018

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня ОЭСР официально огласил результаты PISA-2018.Это исследование оценивает навыки 15-летних обучающихся по читательской, математической и естественнонаучной грамотности. Об этом передает МИА «Казинформ».

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты PISA-2018.

Каждые 3 года одно из этих направлений является основным. Это значит, что около половины вопросов будут преобладать по тому или иному направлению. В PISA-2018, как и в PISA-2009, основное направление – читательская грамотность.

Тест PISA направлен не на выяснение академических знаний, а на выявление функциональной грамотности, на умение применять полученные знания, анализировать, критически мыслить.

«Средний балл Казахстана в PISA-2018 по читательской грамотности составил 387 баллов, математической – 423 балла и естественнонаучной – 397 баллов. Сразу скажу, эти показатели мы ожидали, и они намного ниже среднего по ОЭСР (чтение – 487, математика – 489 и естествознание – 489). По сравнению с нашими же результатами в PISA-2009, 2012 отмечается снижение. С PISA-2009 – на 3 балла по чтению и естествознанию, но при этом значительное улучшение на 18 баллов по математике. Так как в последний раз читательская грамотность была основным направлением в PISA-2009, сравнение проводим с этим циклом исследования. Несмотря на низкие результаты наших детей, призываю не делать поспешных выводов, ведь за этими результатами стоят очень много факторов», ­ - отметил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, во-первых, тест впервые для Казахстана прошел в компьютерном формате. «Для наших детей это первый подобный опыт. Стоить также учесть, что в тесте нет возможности возвращаться назад к предыдущим вопросам. Традиционно ученики привыкли возвращаться к трудным или пересматривать свои ответы. Этого они не могли сделать по сравнению с бумажной версией. Если посмотреть на результаты PISA-2015, в котором 57 стран-участниц впервые сдавали тест на компьютере, то можно увидеть снижение баллов в большинстве стран. К примеру, результаты одного из лидеров исследования PISA Кореи снизились на 30 баллов по математике, 22 – естествознанию и 18 – чтению», - продолжил министр.

«Во-вторых, изменения в нашей системе образования, которые могли улучшить результаты в PISA, еще не коснулись тестируемых 15-летних обучающихся (дети 2002 г.р.). Ведь участниками PISA-2018 стали учащиеся, которые еще не успели перейти на обновленное содержание образования. Эффект от обновленных программ мы сможем увидеть, начиная с PISA-2021, в идеале в PISA-2024. К этому времени школьники, которые будут сдавать PISA-2024, будут учиться 7-8 лет по обновленному содержанию», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Как отметил министр, «в-третьих, основную часть казахстанских участников исследования составили учащиеся 9 (44%) и 10 (53,4%) классов. Тогда как в других странах возраст принятия в школу регламентирован, и, соответственно, большинство участников PISA были из одной параллели. К примеру, 100% и 90% участников из Японии и Сингапура являются учащимися 10-го класса.

В-четвертых, результаты НИШ продемонстрировали эффективность образовательных программ. Учащиеся НИШ набрали по читательской грамотности 511 баллов, математике – 554 балла, естествознанию – 526 баллов. Их результаты соответствуют показателям топ лидеров PISA-2018».

«Хочу отметить, что это только часть огромного аналитического материала, полученного по итогам PISA-2018. Однако уже сейчас понятно, что потребуется комплексный подход к решению поставленных задач и осознанная вовлеченность.

Ключевые выводы, основанные на данных, будут сделаны только после детального анализа.

Результаты еще раз дали ответ на вопрос нужны ли изменения в школьном образовании, очевидно, что да. Следующее исследование сможет уже дать промежуточный ответ на вопрос является ли выбранная стратегия по обновлению программ, внедряемая с 2016 года, эффективной», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.