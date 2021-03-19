Асхат Аймагамбетов призвал учителей осваивать новые интерактивные технологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал учителей использовать современные тренды в образовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня без индивидуального подхода трудно удержать внимание детей, и поэтому многие учителя начали осваивать, а некоторые даже придумывать новые способы подачи материала. В связи с этим хочу отметить креативный подход к обучению детей алматинского учителя Улана Усенова. Его ролики в социальных сетях, где он в увлекательной форме проводит урок, стали очень популярны среди учащихся», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Глава МОН добавил, что молодой педагог очень интересно разъясняет школьникам формулы по химии, чем вызвал интерес к своему предмету не только у детей, но и у их родителей.

«Оригинальная и легкая подача информации о сложных химических реакциях способствует хорошему усвоению новых тем. Особо отмечу, что это основано на энтузиазме учителя, что вызывает еще большее уважение к его труду. И я надеюсь, что такой пример поможет другим нашим педагогам совершенствоваться и осваивать новые интерактивные технологии», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Министр продолжил, что в наш век цифровизации особенно актуальными становятся такие понятия, как геймификация и персонализация.

«Геймификация теперь является важной частью и учебного процесса. Хотим мы того или нет, но нам приходится конкурировать за внимание детей с такими платформами, как Тик-Ток, Нетфликс, Инстаграм и т.д. При этом, конечно, никто не говорит о том, что надо все подавать только так. Это просто один из примеров. Безусловно, классические методики никуда не уходят, оставаясь актуальными и важными. Очевидно лишь то, что педагогам нужно активно осваивать новые технологии и методики», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.