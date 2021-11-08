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Асхат Аймагамбетов призвал поддержать создание школьных парламентов

8 Ноября 2021 19:51
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Асхат Аймагамбетов призвал поддержать создание школьных парламентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился со школьниками - лидерами организаций самоуправления, которые обучаются в лицеях «Білім-инновация», передает МИА «Казинформ».

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Как сообщил глава МОН РК на своей странице в Facebook, общение с 40 учениками из различных регионов страны получилось очень содержательным, порадовала активность школьников и качество задаваемых ими вопросов.

Ребята интересовались вопросами подготовки к ЕНТ, SAT, к предметным Олимпиадам, говорили о проблеме буллинга, об изменениях в вузовской системе, о реализации проектов «Читающая школа», «Дебаты» и «Самоуправление» и о многом другом.

«В рамках нашего проекта по развитию школьного самоуправления в большинстве школ уже создаются школьные парламенты. Надеюсь, что коллеги - учителя поддержат эту инициативу и поделятся своими знаниями и опытом для того, чтобы дети могли повышать свою правовую и политическую культуру и учиться отстаивать свои интересы в рамках работы таких органов самоуправления. Видя горящие глаза детей, их активность и живой интерес к различным темам, верю, что в будущем они достигнут больших высот и внесут свой вклад в развитие нашей страны», - отметил министр.


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#Образование   #МОН  
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