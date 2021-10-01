НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов принял участие в акции «Поздравь своего учителя», передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в преддверии профессионального праздника педагогов Министерство образования и науки РК запустило челлендж «Поздравь своего учителя!». Для участия в челлендже необходимо опубликовать текстовое или фото-, видеопоздравление с хэштегом #деньучителя #поздравьсвоегоучителя #ұстаздаркүні #ұстазыңдықұттықта на площадке социальных сетей Instagram и Facebook.

Цель акции – выразить слова благодарности учителям за их нелегкий, но важный и благородный труд. Участие в акции могут принять как нынешние школьники, так и те, кто уже окончил школу. Авторы самых креативных поздравлений получат памятные подарки от Министерства образования и науки РК. Акция продлится до 3 октября включительно. Итоги акции будут подведены 4 октября.

Глава ведомства Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал о своих учителях и преподавателях.

«В жизни каждого человека особое место занимает первый учитель.

Особенно влияние первого учителя заметно, когда дети переходят из начальных классов в 5 класс. Моим первым учителем была Любовь Валентиновна Гомзелева.

До сих пор отчетливо помню ее красивый почерк и улыбку. Во время обучения в младших классах все школьники чувствовали себя уникальными, чувствовали ее заботу и любовь.

Вот в этом, наверное, и заключается талант учителя. Чтобы каждый в классе чувствовал заботу, понимание и поддержку.

Также помню интересные уроки учителей истории Марата Исабековича и Тыныштык Нурбековны. Вспоминаю с улыбкой учителя иностранного языка Аллу Васильевну.

И Любовь Ивановну, учителя русского языка. Очень строгая и требовательная учительница. Ее крылатые выражения затем незаметно вошли и в наш лексикон.

В вузе мне тоже повезло с преподавателями, которые также оказали влияние на становление личности студентов.

В первое воскресенье октября наша страна празднует День учителя. В честь профессионального праздника Министерство образования и науки запустило акцию #Ұстазыңдықұттықта #Поздравьсвоегоучителя.

Призываю всех поздравить своих учителей и отметить их благородный и важный труд», - написал министр.