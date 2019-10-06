Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие учителя, с большим удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником. Профессия учителя является очень сложной, но в то же время очень интересной, важной для развития и будущего нашей страны. Государством сегодня создаются условия, принимаются меры для создания благоприятных условий для наших педагогов. Такие поручения и задачи перед нами ставит Глава государства. Сегодня Министерством образования и науки предпринимаются дополнительные меры для увеличения заработных плат, снижения отчетности», - отметил министр в своем поздравлении, опубликованном на странице в Facebook .

«Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, благодарных учеников и больших творческих достижений», - пожелал Асхат Аймагамбетов.