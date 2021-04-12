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Асхат Аймагамбетов поздравил ученых с профессиональным праздником

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2021, 13:32
Асхат Аймагамбетов поздравил ученых с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил ученых с их профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 12 апреля, в Казахстане отмечается День работников науки. Эта дата выбрана неслучайно, именно в этот день родился выдающийся казахстанский ученый-геолог, первый президент казахстанской Академии наук Каныш Сатпаев. У великого ученого сегодня немало последователей, которые развивают казахстанскую науку. Мы по праву гордимся нашими учеными, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в развитие науки», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook.

Глава МОН добавил, что пандемия еще раз продемонстрировала, что без развития науки не может быть развития государства.

Разработка учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности отечественной вакцины от COVID-19 в очередной раз показала высокий потенциал отечественной науки.

«Сегодня в данной сфере есть как безусловные достижения, так и проблемы. Мы со своей стороны принимаем комплексные меры по дальнейшему развитию казахстанской науки. Благодаря всесторонней поддержке Главы государства в научной сфере произошли позитивные изменения», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Министр напомнил, что финансирование науки из бюджета в последние два года увеличилось почти вдвое. К 2025 году финансирование науки планируется увеличить до 1% от ВВП, это станет большим толчком для развития отечественной науки.


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