РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:52, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов посетил соцобъекты в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина в целях ознакомления с реализацией проекта «Ауыл – ел бесігі» министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

    Во время поездки Асхат Аймагамбетов проинспектировал ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі».

    Министр ознакомился с реализацией проектов в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в сфере здравоохранения, образования, спорта и развития инфраструктуры.

    В селе Саржансай были осмотрены работы по ремонту дорог внутрипоселковых улиц, проводимые подрядными организациями.

    Эти проекты также являются частью программы «Ауыл – ел бесігі».

    Ознакомившись с работой, проделанной в селе Саржансай, министр посетил следующий объект – село Мартук.

    Там он ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса. Комплекс на 160 мест, построенный в рамках программы «Ауыл–ел бесігі», предназначен для проведения тренировок и соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу и другим подвижным играм.

    В Мартукском районе А. Аймагамбетов также побывал в селе Казан, где ознакомился с работой местного медицинского пункта. Медпункт, введенный в эксплуатацию в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», рассчитан на оказание медицинских услуг для 40 посетителей в одну смену.

    Министр также посетил несколько сельских школ области, в которых детально изучил состояние объектов образования.

    Среди них – Хлебодаровская сельская школа Мартукского района, где сейчас проводят капитальный ремонт.

    В учебном заведении ведутся работы по замене полов, систем отопления и освещения, укреплению стен, внутренней и внешней отделке, ремонту канализационной системы и благоустройству. На сегодня в школе обучаются 574 ученика и работают 95 учителей.

    Министр побывал и в Каргалинском районе. В селе Петропавловка были осмотрены работы по обеспечению освещением улиц, проводимые подрядной организацией в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

    Также в селе Петропавловка министр ознакомился с материально-технической базой местной школы и провел встречу с ее коллективом.

    Рабочая поездка министра продолжилась в Хромтауском районе. В селе Акжар он осмотрел автомобильные дороги 11 внутрипоселковых улиц, отремонтированных в рамках программ «Дорожная карта занятости-2020» и «Ауыл – ел бесігі».

    Также в рамках программы министр ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, который был сдан в эксплуатацию в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

    Затем А. Аймагамбетов посетил город Хромтау, чтобы ознакомиться с материально-технической базой Хромтауского горнотехнического высшего колледжа.

    Итоги рабочей поездки в Актюбинскую область министр подвел в акимате Хромтауского района.

    В целом, в Актюбинской области за последние три года в 42 селах в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» реализовано 108 проектов на общую сумму в 11,8 млрд тенге. В ходе их реализации было создано 2072 рабочих места, в том числе 278 постоянных рабочих мест.

    В текущем году реализуются 69 проектов на общую сумму в 6,1 млрд тенге. Эти проекты позволили улучшить качество жизни 30 тысяч жителей 33 приоритетных сел (26 опорных, 6 спутниковых и 1 стратегическое село).


    Теги:
    Ауыл – Ел бесігі Образование МОН Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!