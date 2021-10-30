Асхат Аймагамбетов посетил соцобъекты в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина в целях ознакомления с реализацией проекта «Ауыл – ел бесігі» министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Во время поездки Асхат Аймагамбетов проинспектировал ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі».

Министр ознакомился с реализацией проектов в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в сфере здравоохранения, образования, спорта и развития инфраструктуры.

В селе Саржансай были осмотрены работы по ремонту дорог внутрипоселковых улиц, проводимые подрядными организациями.

Эти проекты также являются частью программы «Ауыл – ел бесігі».

Ознакомившись с работой, проделанной в селе Саржансай, министр посетил следующий объект – село Мартук.

Там он ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса. Комплекс на 160 мест, построенный в рамках программы «Ауыл–ел бесігі», предназначен для проведения тренировок и соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу и другим подвижным играм.

В Мартукском районе А. Аймагамбетов также побывал в селе Казан, где ознакомился с работой местного медицинского пункта. Медпункт, введенный в эксплуатацию в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», рассчитан на оказание медицинских услуг для 40 посетителей в одну смену.

Министр также посетил несколько сельских школ области, в которых детально изучил состояние объектов образования.

Среди них – Хлебодаровская сельская школа Мартукского района, где сейчас проводят капитальный ремонт.

В учебном заведении ведутся работы по замене полов, систем отопления и освещения, укреплению стен, внутренней и внешней отделке, ремонту канализационной системы и благоустройству. На сегодня в школе обучаются 574 ученика и работают 95 учителей.

Министр побывал и в Каргалинском районе. В селе Петропавловка были осмотрены работы по обеспечению освещением улиц, проводимые подрядной организацией в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

Также в селе Петропавловка министр ознакомился с материально-технической базой местной школы и провел встречу с ее коллективом.

Рабочая поездка министра продолжилась в Хромтауском районе. В селе Акжар он осмотрел автомобильные дороги 11 внутрипоселковых улиц, отремонтированных в рамках программ «Дорожная карта занятости-2020» и «Ауыл – ел бесігі».

Также в рамках программы министр ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, который был сдан в эксплуатацию в рамках программы «Ауыл – ел бесігі».

Затем А. Аймагамбетов посетил город Хромтау, чтобы ознакомиться с материально-технической базой Хромтауского горнотехнического высшего колледжа.

Итоги рабочей поездки в Актюбинскую область министр подвел в акимате Хромтауского района.

В целом, в Актюбинской области за последние три года в 42 селах в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» реализовано 108 проектов на общую сумму в 11,8 млрд тенге. В ходе их реализации было создано 2072 рабочих места, в том числе 278 постоянных рабочих мест.

В текущем году реализуются 69 проектов на общую сумму в 6,1 млрд тенге. Эти проекты позволили улучшить качество жизни 30 тысяч жителей 33 приоритетных сел (26 опорных, 6 спутниковых и 1 стратегическое село).