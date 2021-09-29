Асхат Аймагамбетов посетил школы и встретился с педагогами в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Качественное образование в сельских школах, перспективы развития образования и имеющимися проблемы в нем поднимались в ходе встреч с министром образования Асхатом Аймагамбетовым, который прибыл в Костанайскую область. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного управления образования, м инистр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетил Мичуринскую общеобразовательную школу Костанайского района. Глава МОН побывал на уроках, побеседовал со школьниками и педагогами.

В ходе визита Асхат Аймагамбетов отметил важность сокращения разрыва между городом и селом и создания качественной образовательной среды во всех школах страны.

Так, в Мичуринской школе за последние два года полностью обновлен компьютерный парк, поставлено новое оборудование в мастерские, модернизирована школьная библиотека, спортивный инвентарь. Благодаря этому в школе растет число победителей олимпиад, спортивных и научных состязаний. В приоритете и безопасность учащихся и сотрудников - в Мичуринской школе действует система видеонаблюдения, турникет и тревожная кнопка.

Асхат Аймагамбетов посетил также общеобразовательную школу № 27 областного центра, где состоялась встреча с педагогической общественностью.

Развитие и перспективы системы образования области представила руководитель управления образования Зауре Байменова.

«Педагоги области, сохраняя и преумножая наследие Ыбрая Алтынсарина, активно внедряют новые методики и проекты, повышают свое профессиональное мастерство. В сфере образования области трудится более 21 тысячи педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения»,- отметила она.

На встрече с педагогами Костанайской области поднимались актуальные вопросы образования, волнующие учителей.

В живом открытом диалоге Асхат Аймагамбетов показал перспективы развития сферы образования, рассказал о реализации закона о «О статусе педагога» и обновленной программы образования. На встрече были подняты темы раннего развития детей в дошкольных организациях, аттестации педагогов и организаций образования, волнующая многих тема педагогической переподготовки.

Обсуждались и вопросы инклюзивного образования, важности обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах. Педагоги колледжей поддержали важность таких проектов МОН, как «Жас маман», позволяющих оснастить колледжи современным оборудованием, делились своим опытом по реализации проекта.

Такой открытый диалог с министром образования дал педагогам возможность высказать свою позицию, увидеть перспективы, направления развития системы образования.

Напомним, в Костанае 28-29 сентября проходит международная конференция, посвящённая 180-летию Ыбрая Алтынсарина.