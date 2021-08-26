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Асхат Аймагамбетов посетил школу, колледжи и университет Акмолинской области

26 Августа 2021 21:03
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Асхат Аймагамбетов посетил школу, колледжи и университет Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетил сельскую школу, колледжи и университет Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

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«В преддверии учебного года посетил организации образования Акмолинской области, - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook. - В сельской школе Зеленого бора учатся более 500 учеников. В первую очередь, побеседовал с коллегами-педагогами. Говоря о формате обучения, они отметили, что выступают за традиционное оффлайн-обучение. Первое, что планируют сделать педагоги по возвращении всех детей в школы, это провести диагностику знаний, адаптировать учебные программы и принять меры по восполнению потерь в знаниях».

Министр также выслушал мнение коллег об учебниках, о системе оценивания, цифровых платформах и новшествах, внедряемых в систему образования. «Радует, что учителя положительно оценили возвращение к 45-минутным занятиям», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

«Немаловажным является вопрос оплаты их труда. Учитель биологии рассказал, что его зарплата превышает 430 тысяч тенге, и, в целом, он на себе почувствовал эффективность мер по повышению статуса педагога.

Обратил внимание руководителя управления образования региона на вопросы, связанные с организацией учебного процесса в этом году, обеспечением безопасности детей, соблюдением санитарных требований, инфраструктурой.

Важен и вопрос транспортировки детей. Ранее мы внесли изменения в требования о перевозке школьников. Помимо качественного состояния, транспорт должен быть оборудован ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне и др. Также детей в школьных автобусах должен сопровождать специальный сотрудник», - отметил министр.

Также он ознакомился с работой двух колледжей – Кокшетауского педагогического колледжа и Высшего педагогического колледжа города Щучинска, которые готовят кадры для сферы образования. Всего в этих колледжах обучаются около двух тысяч студентов.

«Побеседовал с сотрудниками. Обсудили проблемные вопросы подготовки специалистов. Также пообщался со студентами, большинство из которых после окончания учебы планируют поступить в высшие учебные заведения по педагогическому направлению.

Кроме того, посетил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова. По итогам сдачи введенного нами в текущем году Нацквалтеста выпускники данного вуза занимают 4-е место в стране, что является неплохим показателем. Преподаватели вуза озвучили свои предложения, направленные на улучшение учебного процесса. Отвечая на вопрос одного из преподавателей, отметил, что региональному университету важно не столько участвовать в мировых рейтингах, сколько соответствовать запросам региона и обеспечивать качественными кадрами. Ответил и на вопросы, интересовавшие студентов-активистов. Кстати, они поделились, что рады новости о возвращении к традиционному формату обучения», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.


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#Акмолинская область   #Образование   #МОН  
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