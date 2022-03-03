Асхат Аймагамбетов посетил объекты образования и встретился с учителями-историками в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетил Северо-Казахстанскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во Дворце школьников А.Аймагамбетову показали кабинет гидропоники, где ребята разводят нильскую тиляпию, выращивают круглый год растения без почвы на гидропонных установках. Министр поговорил со школьниками, которые посещают Дворец школьников, ребята поделились своими наработками. Например, один из учащихся разработал мобильную программу расчёта переплаты по ипотеке.

Осмотрел А.Аймагамбетов строящийся учебно-лабораторный корпус Kozybayev University. Здание 11-ти этажное. В нем планируют разместить более 70 лабораторий по различным направлениям. Ранее мы сообщали, что североказахстанский вуз начинает сотрудничество с университетом Аризоны.

В пресс-службе вуза рассказали, что у акима области Кумара Аксакалова и председателя правления - ректора Ерлана Шуланова министр поинтересовался необходимостью в вузе медицинского направления.

«Это направление очень нужно для региона. Так как весной, когда было распределение выпускников-медиков, в течение семи минут разобрали всех до единого. Даже была борьба среди медучреждений за молодые кадры. Медицинская база есть, мы работаем по соглашению с областной многопрофильной больницей: там студенты проходят обучение и практику. Мы готовим ребят по программам «Общая медицина» и «Фармация». Потребность в выпускниках очень высокая», - отметил ректор.

Встретился А.Аймагамбетов с педагогическим активом Кozybayev University. Преподаватели рассказали министру о том, что решение о передаче вуза в доверительное управление Университету Аризоны принималось на каждом факультете и кафедре.

«Большинство коллектива поддержало это решение и надеется на новые перспективы, которые открывают такое сотрудничество: развитие межуниверситетской научной коллаборации, обучение новым педагогическим технологиям для преподавателей, проведение модернизации учебных программ, переход на современную систему корпоративного управления. Студенты смогут получать сразу два диплома: казахстанский и международного образца», - отметили в пресс-службе.

В рамках рабочей поездки министр посетил казахскую школу-гимназию им. Абая и принял участие в съезде учителей истории. На съезде выступили известные в стране ученые, преподаватели-историки. Они поднимали вопросы содержания образования, учебников и учебных программ, переподготовки, повышения квалификации педагогов и другие актуальные проблемы.