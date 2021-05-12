Асхат Аймагамбетов поручил обеспечить безопасность детей в школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в школе Казани и поручил принять комплексные меры по обеспечению безопасности детей в школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на публикацию министра в Facebook.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших во время террористического акта в казанской школе. Чудовищная трагедия не оставила никого равнодушным, каждый из нас лично воспринял всю боль пережитого.

Мы должны извлечь уроки из этих трагических событий.

Вчера провел совещание по этим вопросам. Поручил провести анализ текущего состояния и принять в скором времени дополнительные комплексные меры на всех уровнях по обеспечению безопасности детей.

И это не только вопросы камер наблюдения, пропускного режима, специализированной охраны, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, но и поведение сотрудников и учащихся в чрезвычайных ситуациях и многое другое. От чётких и отработанных действий зависит очень многое», - говорится в публикации.

По словам министра, в проекте правил аттестации организаций образования предусмотрены эти и другие новые меры по обеспечению безопасности детей. Такая практика успешно используется при международной аккредитации школ.

«Важно также обратить внимание на работу психологических служб и создание благоприятных условий. Это большая и совместная работа. Дети самое дорогое, что у нас есть, и они должны быть в безопасности», - написал министр в Facebook.

Как сообщалось, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.

День траура объявили в Татарстане, семьи погибших и пострадавшие получат выплаты.